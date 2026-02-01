快評：兩岸融合新局　國共共擔使命

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日上午在北京人民大會堂會見中國國民黨副主席蕭旭岑率領的國共兩黨智庫論壇台方代時表示：舉辦國共兩黨智庫論壇，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量。 中評社快評/中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4日會見中國國民黨副主席蕭旭岑率領的國共兩黨智庫論壇台方代表時表示，舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀電復電精神、順應兩岸同胞共同心聲的實際舉措，為兩岸關係和台海形勢注入了正能量。王滬寧的講話清晰勾勒出大陸對台政策的堅定路線與柔性姿態，傳遞出多重重要訊息。



“九二共識”仍是不可撼動的基石：王滬寧反覆強調“堅持九二共識、反對台獨”是國共交往與兩岸和平的“根本前提”與“共同政治基礎”。蕭旭岑積極回應“九二共識”基礎，顯示國民黨在當前兩岸僵局中，仍希望維繫此關鍵溝通渠道。



“融合發展”成為推進主軸:王滬寧講話中，強調要“深化融合發展”與“擴大交流合作”，歡迎台胞台企參與大陸“十五五”規劃，為兩岸產業對接開闢具體路徑。此舉超越傳統“惠台”思維，將台灣發展深度嵌入大陸的發展戰略，展現以共同利益促進融合的務實策略。王滬寧強調國共兩黨應“帶頭去做”對兩岸同胞有利之事，賦予國民黨推動實質合作的責任。



“民族復興”凝聚共同願景：王滬寧講話運用“兩岸一家親”“共同血脈”“共同責任”等情感話語，並藉孫中山誕辰160周年契機，呼籲國共“勇擔歷史重任”，共創民族福祉與復興。



王滬寧的講話，是大陸在台海局勢緊繃下釋放的清晰信號：在堅守“反獨”紅線的同時，以“融合發展”為槓桿，以“民族復興”為旗幟，開啟兩岸互動新局。