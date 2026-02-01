快評：中美元首通話　中方再表涉台嚴正立場

中評社快評/2月4日晚，中國國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。在談到台灣問題是，習近平再度表達了明確和嚴正的立場。



習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題；台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去；美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普則表示：重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。



中美元首此次通話，再度表明台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國在核心利益問題上毫無退讓的餘地。



特朗普顯然也知道台灣問題的重要性和敏感性，他雖未明確改變美方政策框架，但承認中方關切並承諾溝通，為管控分歧提供了寶貴空間。尤其“慎重處理對台軍售”的提醒，直指當前最易引發摩擦的現實隱患——美對台軍售如同在火藥桶旁玩火，每一次交易都在侵蝕脆弱的戰略互信。



2026年，中美各自迎來國內發展關鍵節點，又肩負主辦APEC與G20峰會的重任。元首通話中強調的“平等、尊重、互惠”以及“不以善小而不為，不以惡小而為之”，為雙方指明了一條切實可行的相處之道：通過持續對話、積累互信，在具體事務上尋求突破，逐步構建更具韌性的雙邊關係框架。將“正確相處之道”從理念轉化為行動，需要雙方展現真正的政治智慧與克制。



中美關係的航船註定要穿越台灣問題的驚濤駭浪。習近平的堅定表態與特朗普的回應，為這艘巨輪暫時校準了航向。然而，美方能否真正“慎重”對待軍售等敏感問題，將是對其承諾的試金石。唯有恪守一個中國原則，尊重彼此核心關切，避免在台灣問題上玩火，兩國方能在2026年及未來，真正駛向“相互尊重、和平共處、合作共贏”的廣闊海域。台灣問題這道必答題，答案書寫在每一次具體行動的選擇之中。

