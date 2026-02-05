環時：維護全球戰略穩定　中國發揮關鍵作用

中評社香港2月5日電／2月4日，中國國家主席習近平先後同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤、同美國總統特朗普通電話。中俄美都是聯合國安理會常任理事國，也都是對世界具有舉足輕重影響的大國。國際分析人士認為，中國在同一天與俄美分別進行元首互動，彰顯中國推動大國協調、維護全球戰略穩定的決心和行動。



環球時報今日發表題為“維護全球戰略穩定 中國發揮關鍵作用”社評。社評說，習近平主席與普京總統的視頻會晤，延續了雙方在春節前夕保持密切溝通的傳統，體現了兩國元首深厚的個人友誼。雙方在視頻會晤中回顧了兩國關係去年取得的豐碩成果，對今年進一步強化合作作出戰略規劃。習近平主席指出，作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。普京總統表示，俄方對俄中關係充滿信心。面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續加強戰略協作，為國際事務注入正能量。分析認為，在國際形勢愈發動蕩的背景下，中俄將在重大事項上採取更多協調一致的行動，展現出更加積極有為的大國擔當。



外媒普遍認為，通話展現出“中美關係的穩定跡象”。中美元首為兩國關係領航把舵，有利於兩國人民，符合世界期待。



社評指出，元首外交在中國特色大國外交中發揮著決定性作用。面對錯綜複雜的國際形勢，習近平主席親自擘畫、親力親為，推動中國與世界的關係發生積極和深遠的變化。近期，包括愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國等西方國家在內的多國領導人密集訪華，國際媒體紛紛感慨中國掀起了一股“外交熱潮”。中俄美三國元首互動將這股熱潮推向新高，印證中國致力於推進大國關係協調合作，促進大國協調和良性互動，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。



當前，國際形勢發生複雜深刻變化。圍繞單邊主義還是多邊主義、對話還是對抗、合作還是衝突等重大命題，各種理念和力量激蕩交織。面對百年未有之大變局，各國都在深刻反思國際秩序走向和自身定位。多國領導人相繼訪華，同中國最高領導人視頻會晤或通電話，正是希望獲得更多確定性、穩定性。從推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係全方位發展，到推動中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展；從推動中歐關係向好、向前發展，到加強全球南方團結協作，中國始終秉持構建人類命運共同體理念，倡導推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，成為世界變局中的“穩定錨”“定盤星”。



社評認為，作為世界主要大國、聯合國安理會常任理事國，中國始終以維護世界和平為己任，身體力行推動構建新型大國關係，勸和促談致力熱點問題降溫，堅持以同球共濟超越地緣博弈，為維護世界和平展現大國擔當。今年是中國“十五五”開局之年。“十五五”時期是夯實基礎、全面發力的關鍵時期。完全可以期待的是，一個不斷發展的中國將為世界提供更大確定性，為人類發展進步作出新的更大貢獻。