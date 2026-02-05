星島：產業空心化積重難返　美儲礦計劃畫餅

中評社香港2月5日電／特朗普政府啟動一個名為“保險庫計劃”的關鍵礦產儲備項目，旨在通過建立國內稀土產業鏈，減少外部資源依賴。 星島日報今日社論指出，美方此舉背後，無不與中國競爭的意味，畢竟去年中國實施稀土出口管制後，美方一度被殺個措手不及。問題在於，這個“保險庫計劃”究竟有沒有成功的可能？在美國建立獨立的稀土產業鏈真的那麼容易？



社論說，根據美國地質調查局的數字，2024年全球稀土礦儲量約9000萬噸，中國以4400萬噸雄踞榜首，美國僅以190萬噸儲量排名第七。惟必須指出，中國在稀土領域的主導地位不是天然形成的，美國亦非一開始就落後。事實上，直到1980年代，美國仍主導全球稀土產業，但其後在“去工業化”浪潮中，許多美企將開採的稀土礦石運至剛剛“改革開放”的中國進行加工，導致大量本土加工廠關閉，相關工程師與技術團隊亦嚴重流失。



近期，美國商務部長盧特尼克批評歷任前總統不作為，使該國採礦業一蹶不振。這番言論生動反映了華府精英的憤恨和不甘，畢竟，從智能手機、電動車乃至軍備，許多令美國人引以為傲的成就，實際上均離不開中國原材料與技術。這種依賴在戰略層面上顯然令美方極為焦慮。



社論續道，新近公布的“關鍵礦產儲備”項目初始資金120億美元，將用於採購和儲存關鍵礦產與稀土，以維持60日儲備，據報包括波音、通用汽車、Google等多間企業已表態參加。這一切顯示出美國在稀土領域急起直追的意願，奪回關鍵礦產主導權的目標也十分明確。但意願並不等同能力。美國產業空心化積弊已深，實非一朝一夕可逆轉。



昔日美國“去工業化”之所以發生，關鍵原因是成本上漲，失去比較優勢；如今要重建產業鏈，包括勞動成本、專門設施維修費用之類的問題，如何解決？另外，在美國現行法律與社會共識下，礦產開採很難繞過環保審批，可能面臨訴訟與公眾反對，或導致項目進度的延遲。



社論認為，“保險庫計劃”長期或有局部進展，但中短期難有所成。該計劃像一張“畫餅”，意在安撫美國國內的產業焦慮與戰略恐慌，卻無法真正解決產業結構性空心化所帶來的供應鏈脆弱癥結。