俄說俄美不再受新削減戰略武器條約義務約束

普京和特朗普（央視新聞圖片） 中評社香港2月5日電／俄羅斯外交部網站4日發佈聲明說，俄方認為《新削減戰略武器條約》締約方、即俄美雙方不再受該條約包括核心條款在內的任何義務或對等聲明約束，並原則上“可自由選擇後續行動”。



俄美《新削減戰略武器條約》有效期至今年2月5日，是俄美《中導條約》2019年失效後兩國間唯一的軍控條約。



新華社報導，俄羅斯外交部網站4日聲明說，俄總統普京建議，俄美《新削減戰略武器條約》到期後至少一年內，締約方自願將相關武器限制在條約規定的上限。但俄方尚未收到美方通過雙邊渠道對俄方建議的任何官方回應，美方的公開表態也未表明其願遵循俄方提出的“戰略進攻性武器行動程序”。



“在當前形勢下，我們認為俄美《新削減戰略武器條約》締約方不再受該條約包括核心條款在內的任何義務或對等聲明約束，並原則上可自由選擇後續行動。”聲明強調，與此同時，俄方將負責任和審慎行事，在細緻分析美國軍事政策和整體戰略環境的基礎上，制定自身的戰略進攻性武器方針。



聲明還說，俄方準備採取果斷的軍事技術反制措施，應對國家安全面臨的潛在威脅。如果未來“具備開展類似協作的必要條件”，俄方仍願在平等互利對話基礎上，尋求通過政治外交途徑實現戰略局勢全面穩定。



俄美兩國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。



普京2025年9月表示，若美國不採取破壞現有平衡的舉動，俄將在俄美《新削減戰略武器條約》到期後一年內繼續遵守條約規定的核心限制。



美國總統特朗普今年1月稱，他不擔心《新削減戰略武器條約》即將到期，並表示雙方會達成新協議。不過，多家媒體指出，若想達成一項具備同等約束力、技術複雜度相當的替代協議，將是一個漫長而艱難的過程。