蘇美祥：兩岸交流合作是民心所向

福建社會科學院現代台灣研究所所長、研究員蘇美祥接受中評社記者採訪（受訪者供圖） 中評社香港2月6日電（助理記者 王教仁）國共智庫論壇2月3日在北京舉行，本次論壇以“兩岸交流合作前瞻”為主題，圍繞兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作、兩岸環境與永續發展交流合作三項議題展開討論。福建社會科學院兩岸融合發展研究中心秘書長、研究員蘇美祥接受中評社採訪時表示，兩岸交流合作是大勢所趨、民心所向，阻礙兩岸交流就是破壞兩岸民眾的利益福祉，國共智庫論壇的召開，務實且意義深遠。



蘇美祥認為，國共智庫論壇選擇在這個時間節點舉行具有兩個重要意義。首先，本次論壇標誌著，時隔近10年的國共兩黨機制化交流實現了恢復和重啟，新時期的兩岸交流往來對兩岸關係形勢而言，是意義深遠的。論壇主題明確，即兩岸交流合作與前瞻，很務實。旅遊產業環境、永續發展交流合作等交流議題，與台灣島內社會的現實需求高度契合。這對突破民進黨當局的打壓、破壞，找到一條持續推進兩岸交流合作的道路很有必要。



“在當下國際形勢變亂交織，台海局勢複雜多變，外部干涉威脅也在不斷加劇的大背景下。這個時間節點舉辦國共智庫論壇，透露了一個明確信號：不管台海局勢風險如何變化，台灣問題始終是中國的內政。兩岸始終是中國同胞，依然可以在一個中國原則和九二共識的基礎上，坐下來溝通、推進兩岸和平發展。”蘇美祥表示，“交流與合作，是兩岸民意潮流，勢不可擋。”



蘇美祥說，近期兩岸關係形勢的變化，足以證明，合作與交流最符合兩岸同胞的福祉，尤其是島內民眾的民生福祉。國民黨能夠頂住民進黨當局當前的政治打壓、媒體的各類負面宣傳，能突破島內一些人的思維定式，是真正的順應民意。兩岸交流、和平發展的大勢，是不可阻擋的。無論島內的政治氛圍如何，是什麼樣的群體掌權，兩岸都有交往交流的客觀需求和需要，衹有兩岸關係好，台灣才會好。島內任何一個真正為台灣老百姓謀福利的政黨或者團體，都應該堅定不移地推動兩岸交流，這樣才能確保兩岸關係的和平與發展，才能真正順應兩岸關係發展的歷史大勢。



在本次國共智庫論壇開幕式上，國台辦主任宋濤及國民黨副主席蕭旭岑在致辭時都同場表態，堅持“九二共識”、反對“台獨”。對此，蘇美祥認為，這釋放了國共兩黨都能在尊重歷史、堅持原則的基礎上，持續推動兩岸關係向正確方向前進的政治信號。“九二共識”不僅明確界定了兩岸關係的性質，也是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。此外，“九二共識”也體現了兩岸中國人在面對這各類問題和挑戰時的善意和智慧。堅持“九二共識”，反對“台獨”，一直是國共兩黨和島內相當一部分民眾共同的政治立場，代表了各方對於促進兩岸關係和平發展的承諾，以及對人民利益的關切。

