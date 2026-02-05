富權：黃國昌揮毫“一馬平川”　叫板李四川？

中評社香港2月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：黃國昌揮毫“一馬平川”是要叫板李四川？以下為文章內容。



台灣民眾黨昨日舉行中央委員會，通過正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長。當日下午民眾黨舉行春節小物開箱記者會，黃國昌、創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啟楷齊聚中央黨部揮毫。其中，黃國昌在抽籤時抽到“一馬平川”題字，媒體立刻追問，會不會希望自己如同一匹馬奔跑超過李四川？而黃國昌則回應說，新年寫春聯不要有太多政治聯想，李四川在台北市是蔣萬安的得力助手，不管在什麼位子都會全力以赴，對於李四川的任何決定，身為政壇晚輩都是滿滿祝福。



本來，民眾黨中央為即將到來的農曆“馬年”春節揮筆寫春聯，以“馬”字為關鍵字，而“一馬平川”也是如常使用的褒義詞，而且還是黃國昌抽籤到“一馬平川”才揮筆書寫，這就正如他所言，“新年寫春聯不要有太多政治聯想”。但偏偏就是在昨日，民眾黨正式徵召他參選新北市長，而中國國民黨極有可能會徵召曾任新北市副市長、現任台北市長的李四川出選新北市長，因而讓記者們產生“如同一匹馬奔跑超過李四川”的聯想，也就毫不出奇。



其實，以“太陽花學運”起家，反應敏捷、口才了得的黃國昌，當時倘若將“一馬平川”解釋為他與民進黨“立委”王義川的恩怨，可能就能夠為自己解脫被“誤解”的宭境。實際上，黃國昌與王義川在“立法院”同屬司法及法制委員會，但兩人卻有私人恩怨，多次被媒體捕捉到全程零互動、避免眼神交流的場景，甚至黃國昌主動換位以避開同桌，這種疏離狀態被部分網友解讀為“政治敵對”的具象化。更嚴重的是，去年十月三日，王義川赴北檢對黃國昌等七人提出刑事告訴，內容包含《個資法》、《刑法》妨礙秘密罪、《社維法》以及《國安法》。總體而言，兩人關係以高度對抗性為主，涉及政治動機、法律程式與媒體輿論的多重博弈，至今未有和解跡象。因此，倘黃國昌將“一馬平川”的“川”指代王義川，完全合理，並可澄清自己並非是要在新北市長選舉的“藍白合”中“砌低”李四川。



但民眾黨昨日正式徵召黃國昌參選新北市長，確實會被視為對國民黨內熱門人選李四川的直接叫板，或對“藍白合”的不配合。多項民調顯示，新北市長選舉若三人競逐，李四川支持率為百分之三十四，民進黨的蘇巧慧百分之三十二，黃國昌僅百分之十，很可能會分散在野票源，導致李四川以微幅差距落敗，讓民進黨蘇巧慧漁翁得利，攻克已經由國民黨掌政十六年（朱立倫八年，侯有宜八年）的新北市，黃國昌就將從“造王者”變為“破局者”，未來藍白合作全面崩解。而如果是實行“藍白合”，由藍綠對決，李四川必定以過半票數勝出。因此，黃國昌的“一馬平川”，確實是會讓人產生要向李四川“叫板”的感覺。



不過，從過去軌跡看，黃國昌對於包括新北市長在內的整個“九合一”選舉的“藍白合”，是持正面態度的，並主張以公開透明的方式推動合作。他曾經對新北市長選舉“藍白合”提出“合作三階段論”，第一階段是釐清雙方共同的政策、價值與願景；第二階段是簽署正式的政黨合作協議，明確合作內容、承諾與方向；第三階段則是在合作基礎上整合團隊，共同推舉最強人選參選。他強調合作應“開大門、走大路”，避免模糊的權宜安排。



但為何昨日民眾黨卻仍然是正式徵召黃國昌參選新北市長？看來這是祭出“喊價策略”，要趁著國民黨在新北市長參選人中，存在著黨中央屬意李四川，而侯有宜卻支持現任副市長劉和然的混沌未清態勢，以黃國昌參選新北市長為籌碼，爭取民眾黨在“藍白合”中的主導權與資源分配優勢。通過製造競爭壓力，迫使國民黨在其他縣市讓出合作空間，換取民眾黨在整體佈局中的更大話語權。



另外，黃國昌高調宣布參選新北市長，還有其個人意圖。其一是鞏固黨內地位的需要，在民眾黨“兩個太陽”的態勢下，黃國昌亟需通過重大選舉提升自身在黨內的權威，進一步確立自己的領導地位。其二是尋求個人政治生存與司法防護，黃國昌因“機密文件外帶”等事”遭民進黨提告，面臨違反《國家機密保護法》最高七年刑責，而他已依民眾黨“兩年條款”辭去“立委”職務，失去“立委免疫權”，若無公職身分，更易遭司法追訴，而參選市長可取得候選人或當選人身分，在一定程度上形成政治與輿論保護傘，減緩司法壓力。其三是為“二零二八”大選鋪路，黃國昌多次公開表示其終極目標是“打敗民進黨、阻止賴清德連任”，若能在新北市建立執政實績（即使未當選，只要展現競爭力），可提升個人全台聲望，為在“二零二八”大選中爭取“副手”甚至“總統”候選人資格奠定基礎。



然而，新北市是台灣地區人口最多、戰略地位極高的“直轄市”，長期由國民黨執政，國民黨將新北市視為必守戰略要地，已經明確表態，新北市絕不禮讓；而鄭麗文也已明確表態，將優先徵召李四川，且不開放初選，實質封殺黃國昌的參選或整合空間。



黃國昌參選新北市長，本質上是一場多重目標交織的戰略行動——既要保個人、又要救政黨、還想撼動“二零二八”格局。然而，在民調、司法、黨內整合與藍營態度等現實壓力下，這場賭局已接近“死胡同”。這不僅是黃國昌個人政治生涯的轉折點，更是考驗台灣第三勢力能否突破藍綠夾縫的關鍵一役。若其接受“李四川正、黃國昌副”的模式，雖違背先前“不當副手”承諾，但可保全大局，也為自己保留公職身分。或完全退選，轉而全力經營彰化或其他縣市，集中資源打一場有勝算的戰役，以確保民眾黨在“九合一”選舉中至少拿下一席縣市長（除以“無黨籍”身份爭取連任新竹市長的高虹安之外），避免政黨泡沫化，這才是“一馬平川”的最佳註腳。