港吸引全球資本　歐美企來港IPO興趣濃

港交所致力將香港發展成為全球固定收益及貨幣中心。 中評社香港2月5日電／香港新股市場重拾動力，去年集資額位居全球第一，邁入2026年市場氣氛依舊火熱。港交所（00388）主席唐家成與行政總裁陳翊庭昨日透露，香港新股市場繼續暢旺，僅上月就接獲約100宗新上市申請，截至目前累計IPO排隊企業數量已超過400家，其中包括11家外資企業。另有歐美的生物科技企業對來港上市興趣濃厚。



大公報報導，唐家成及陳翊庭強調，雖然申請上市的企業數量大增，但對於IPO的質量把關絲毫不會放鬆。此外，他們上月中參加了瑞士達沃斯論壇，收到了許多正面的反饋，越來越多的全球投資者表達了對港股市場的興趣，以及期望可以提供更加多元化的產品。



香港新股市場持續活躍，來港內企絡繹不絕，惟早前有傳聞指，在境外融資熱潮引發對上市公司質量的擔憂之後，中國證監會近來考慮提高企業申請在香港發行H股上市的監管和合規門檻。對此，陳翊庭回應稱，自己剛剛從北京回來，據她瞭解，有關方面對於企業來港上市是絕對支持的。



陳翊庭強調，國家有充足的上市資源，港交所可以利用自身的優勢，助力國家高質量的對外開放，特別是協助有出海意願的中資企業，來港搭建出海的融資平台，也能夠為他們的海外併購、股權激勵等提供便利。



申請上市數量的激增，是否會導致IPO質量的下降？陳翊庭強調，首先對於質量是沒有商量餘地的，必須保證；其次，證監會近期向新股保薦人發出的通函，是針對上市保薦人有沒有做好新股的盡職審查等工作，並非針對上市公司本身的質素轉差，期望該通函能起到“溫馨提示”作用，確保保薦人提交充足及良好的資料；再次，港交所與證監會2024年優化新上市申請審批流程，承諾在40個工作日內完成上市申請審批，發出最多兩輪監管意見，這個是基於保薦人做好自身的工作，因此，即使申請上市數目大增，上市科的審批標準、流程都不會變，並已安排足夠人手資源。



至於會否出現新股的“堰塞湖”現象，陳翊庭分析指出，不擔心出現此類現象。從供需兩方面看，目前供應端很好，很多公司想來港上市，而且港交所把關得力，上市公司的質量都不錯，只要IPO質量好，外地資金就會進來。從需求端看，在當前的市場背景下，由於全球需要尋找替代品，包括多元化配置，需求跟得上供應，因此對新股市場很有信心。



在全球地緣政治與關稅政策急劇變化的情況下，國際投資者更加重視投資組合的多元化布局。從上個月舉行的瑞士達沃斯論壇中，唐家成對此感受頗深，他表示，這些投資者需要分散投資，同時也看到了香港金融市場所展現出來的活力與機遇，他相信會有越來越多的國際資金進入香港。



唐家成之前在達沃斯會議上也指出，這些國際投資者比以往更加關注亞洲市場，特別是中國市場的投資。香港憑藉其高度開放的資本市場和互聯互通的優勢，為尋求布局中國機遇的全球資本提供了可靠的“接入點”。



面對當前的波動和不確定性，投資者越來越希望分散風險、追求多元化。港交所行政總裁陳翊庭介紹稱，除了股票市場外，國際投資者對於產品多元化的需求也在大幅增加。因此，她認為固定收益及貨幣市場必須發展起來，搭建一個生態圈以滿足投資者的全面需求。



陳翊庭提及去年證監會與金管局聯合發布的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，旨在鞏固香港的現有優勢，包括進一步吸引發行人以香港作為集資樞紐，港交所會跟金管局、證監會及內地合作夥伴一起，致力於將香港發展成為全球固定收益及貨幣中心。



陳翊庭特別提及去年11月12日港交所與迅清結算有限公司達成協議，將投資最多4.55億元購入其控股公司的20%股權。作為金融市場基礎設施的主要營運者，雙方將進一步鞏固戰略合作關係，共同推動香港固定收益及貨幣市場生態圈的長期發展。



陳翊庭當時表示，這項投資展現了港交所致力構建多元化且充滿活力的多元資產類別生態圈，並有助於促進市場的長遠穩健發展。隨著全球投資者越來越關注亞洲機遇，港交所將與監管機構及市場參與者緊密合作，進一步提升香港作為全球債券融資、風險管理及離岸人民幣業務樞紐的地位，發揮香港作為全球固定收益及貨幣中心的潛力。