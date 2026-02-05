國台辦：島內旅游業困境責任全在民進黨當局

國台辦於2月5日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）台“觀光署”公布數據稱，2025年台灣出境旅客約1894萬人次，赴台旅客約857萬人次，有媒體質疑台當局坐看觀光業持續低迷。國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，大陸方面一貫秉持“兩岸一家親”理念，積極推動兩岸旅游交流合作，島內旅游業陷入困境，責任完全在民進黨當局。



有記者提問說，台“觀光署”公布數據稱，2025年台灣出境旅客約1894萬人次，赴台旅客約857萬人次。有媒體指出，台灣觀光產值逆差預計突破7000億元新台幣，質疑台當局坐看觀光業持續低迷，未能有效因應。對此有何評論？



陳斌華指出，大陸方面一貫秉持“兩岸一家親”理念，積極推動兩岸旅游交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。島內旅游業陷入困境，責任完全在民進黨當局，在於其罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，無視台灣旅游業界和基層民衆的困難處境，蓄意幹擾阻撓兩岸旅游交流合作。



陳斌華強調，民進黨當局應正視島內民衆心聲和業界訴求，盡早撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，在恢複兩岸旅游交流合作上采取切實舉措。

