哈利波特反派變福星　“馬年爾等有福啦”

在中國社交媒體上，不少網友曬出帶有馬爾福的春聯和“福”字。 湯姆·費爾頓在個人社交賬號上回應馬爾福走紅報道。 中評社香港2月5日電／農曆新年“馬年”春節漸近，“馬爾福福字”正在國內社交平台、電商平台持續走紅。中國網友把《哈利·波特》中的角色——德拉科·馬爾福名字玩梗變成吉祥話“馬年爾等有福啦”。



綜合媒體報導，隨著近日春節臨近，在中國社交媒體上，不少網友曬出帶有馬爾福的春聯和“福”字，這些春聯張貼於家中、公司辦公室、商場和電商平台等場所。而出現這一現象的原因是“馬爾福”的內地音譯名含好運寓意：“馬”字呼應馬年，“福”在中文指好運，故“馬爾福”一名在馬年寓意美好、能帶來好運。



“馬爾福福字”走紅引起了多家海外媒體包括美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）的關注和報導。



海外媒體將之描述為“馬爾福名字中的馬契合中國馬年，這位哈利波特中的反派因此成為了幸運象徵。”



遠在英倫的馬爾福本人也知道這件事了。2月3日，飾演馬爾福的38歲英國演員湯姆·費爾頓在個人社交賬號上轉發了當地媒體對馬爾福福字走紅中國社交平台的報導。他在Instagram上轉發了一則圖片動態，圖片內容為內地商場內懸掛的一幅巨大馬爾福春節海報，海報上寫有“魔法覺醒，招財進寶”等中文。下方字幕寫著“馬爾福突然成了中國新年的象徵”。



多家外媒還說，這一現象既新鮮又存在文化錯位。英國衛報提到，《哈利波特》系列2000年進入中國內地後累計銷量約2億冊；CNN指出，早在2007年最後一部小說出版前，中文版銷量已接近1000萬冊。在許多外媒看來，這種“反派變福星”的現象本身就像個跨文化的玩笑，“一個本不討喜的角色，因諧音和節日氛圍，在中國得到了完全不同的解讀”。