國台辦2月5日例行發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華2月5日主持例行新聞發布會，並就“國共兩黨智庫論壇”、 台美關稅協議、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎前來參加國務院台辦例行新聞發布會。現在請大家提問。



人民日報記者：2月4日，習近平主席同美國總統特朗普通電話，強調台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。請問國台辦對此如何理解？



陳斌華：習近平主席強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普總統表示，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在其任內保持美中關系良好穩定。習近平主席的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。



台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅綫。民進黨當局一再企圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，導致台海局勢緊張動蕩。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。



新華社記者：以“兩岸交流合作前瞻”為主題的國共兩黨智庫論壇2月3日在京舉辦，受到兩岸輿論高度關注。論壇宣告國共兩黨時隔十年恢複機制化交流，并就加強兩岸旅游、產業、環境與永續發展交流合作達成15條共同意見。請問發言人如何評價論壇舉辦的意義和所取得的成果？



陳斌華：習近平總書記去年10月電賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為未來國共兩黨和兩岸關系發展指明了方向。鄭麗文主席第一時間複電。舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀複電精神的具體舉措。