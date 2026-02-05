國台辦：金門港旅運中心推動小三通再升級

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）新建的“小三通”金門港旅運中心投入試營運，金門縣長陳福海期盼旅運中心讓兩岸有更良性友善發展。國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，新建的“小三通”金門港旅運中心試營運，將有助於進一步加強航運能力，提升旅客服務體驗，推動“小三通”再升級，為構建廈金“同城生活圈”、深化兩岸融合發展注入新的動力。



有記者提問說，日前，新建的“小三通”金門港旅運中心投入試營運，赴金門的大陸游客紛紛表示，新大樓更幹淨方便，工作人員熱情，動綫也順暢，“新的體驗還不錯”。金門縣長陳福海表示，盼旅運中心啓用為兩岸建立新裡程碑，讓兩岸有更良性友善發展。請問對此有何評論？



陳斌華指出，“小三通”客運航綫是兩岸特別是閩台民衆交流往來最重要、最便捷的通道之一。在“小三通”客運航綫通航25周年之際，新建的“小三通”金門港旅運中心試營運，將有助於進一步加強航運能力，提升旅客服務體驗，推動“小三通”再升級。



陳斌華表示，近年來，我們在廈門五通碼頭等客運口岸推行智能通關等便利措施，提升軟硬件設施，強化服務保障，為台灣同胞來往大陸創造更加開放、便利、安全的條件。我們恢複福建居民赴金門、馬祖旅游，有力促進了地方旅游經濟發展和閩台同胞情感聯系。截至目前，“小三通”客運量累計超過2600萬人次，其中廈金航綫超過2300萬人次，占“小三通”總量的九成以上。



陳斌華強調，未來“小三通”還將以不斷提升的通關效率、日益完善的服務保障體系，充分造福兩岸民生福祉，助力經濟產業發展，為構建廈金“同城生活圈”、深化兩岸融合發展注入新的動力。

