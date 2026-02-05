國台辦：陸配不應淪為民進黨政治操弄犧牲品

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）近日，陸配李貞秀就任台灣民意代表，卻因未能放棄“大陸國籍”遭質疑，甚至未來可能因此被解職。國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，世界上只有一個中國，根本不存在所謂“放棄國籍”問題。台灣地區有許多大陸配偶，他們在台正當權益包括參與社會事務的權利，理當得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。



有記者提問說，近日，陸配李貞秀就任台灣民意代表，卻因未能放棄“大陸國籍”遭質疑，甚至未來可能因此被解職。在兩岸目前的特殊關系下，若民進黨當局以無法放棄國籍為由卡住陸配的“參政權”，大陸方面會否擔心對“一中原則”的堅持成為民進黨進行統戰反宣傳的理由，更導致陸配在台被打上標簽？在這種情形之下，大陸方面會否考慮展現政策靈活度，針對擔任台灣“公職”的陸配申請放棄“大陸國籍”時，核發例如“非外國關系國籍喪失證明”之類的文件，協助保障陸配在台參政權益？



陳斌華表示，我要再次強調，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。這是不容篡改的歷史和法理事實，因此根本不存在所謂“放棄國籍”問題。台灣地區有許多大陸配偶，他們在台正當權益包括參與社會事務的權利，理當得到保障，不應淪為民進黨當局政治操弄的犧牲品。民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，赤裸裸販賣“兩國論”，不斷進行謀“獨”挑釁，煽動對立對抗，制造“綠色恐怖”恐嚇打壓政治異己，迫害欺淩陸配群體，種種濫權妄為、與民為敵的惡行已遭到越來越多台灣民衆的強烈反對。

