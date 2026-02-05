國台辦：希望台方正視航空航運業和民衆呼聲

國台辦於2月5日上午舉行例行新聞發布會（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）國共兩黨智庫論壇共同意見提出要盡快全面恢複兩岸海空客運直航正常化，國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局出於一黨之私，仍單方面限縮兩岸空中客運直航航點航班，拒不恢複兩岸海上客運直航航綫，希望台灣方面正視航空、航運業界和民衆的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。



有記者提問說，國共兩黨智庫論壇共同意見提出要盡快全面恢複兩岸海空客運直航正常化，允許兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航綫網絡，允許兩岸港航業者根據兩岸海運相關安排和市場需求按照既有航路自主安排班次和班期。請問下一步有何具體安排？



陳斌華指出，兩岸海空直航自2008年實現以來，極大地促進了兩岸人流、物流、資金流，極大地便利了兩岸民衆往來，為深化兩岸融合發展和增進兩岸民衆福祉發揮了重要作用。去年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次。但民進黨當局出於一黨之私，仍單方面限縮兩岸空中客運直航航點航班，拒不恢複兩岸海上客運直航航綫，給兩岸經貿往來和人員交流帶來不便，嚴重損害了包括台灣同胞在內的兩岸民衆的切身利益。



陳斌華強調，“國共兩黨智庫論壇：兩岸交流合作前瞻”共同意見建議盡快全面恢複兩岸海空客運直航正常化，是順應民意、為民興利之舉。希望台灣方面正視航空、航運業界和民衆的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。