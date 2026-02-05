國台辦：台灣問題是中美關系不可逾越的紅綫

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）2月4日，習近平主席同美國總統特朗普通電話，強調台灣問題是中美關系中最重要的問題，中方永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅綫。



有記者提問說，2月4日，習近平主席同美國總統特朗普通電話，強調台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。請問國台辦對此如何理解？



陳斌華指出，習近平主席強調，台灣問題是中美關系中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普總統表示，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在其任內保持美中關系良好穩定。習近平主席的重要講話，闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循。



陳斌華強調，台灣是中國的領土，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅綫。民進黨當局一再企圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，導致台海局勢緊張動蕩。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。

