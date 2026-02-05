國台辦：入選中國消費名品體現支持台企立場

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）2月3日，工業和信息化部辦公廳公布2025年度中國消費名品名單，首次有多家大陸台資企業入選，台商台胞台企在大陸享受到越來越普及的同等待遇。國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，這充分體現了我們堅定支持台胞台企發展的一貫立場，除中國消費名品外，我們還支持大陸台資企業參與中國工業大獎、中國工業數據治理“領跑者”企業、中國工業碳達峰“領跑者”企業等評選，



有記者提問說，2月3日，工業和信息化部辦公廳公布2025年度中國消費名品名單，首次有多家大陸台資企業入選，引發兩岸輿論關注，認為台商台胞台企在大陸享受到越來越普及的同等待遇。請發言人介紹有關情況。



陳斌華指出，工信部發布2025年度中國消費名品名單，首次將大陸台資企業納入評選範圍，一批扎根大陸、深耕市場的台資企業品牌入選。這是我們落實台胞台企同等待遇、深化兩岸融合發展的又一重要舉措，充分體現了我們堅定支持台胞台企發展的一貫立場。除中國消費名品外，我們還支持大陸台資企業參與中國工業大獎、中國工業數據治理“領跑者”企業、中國工業碳達峰“領跑者”企業等評選，并有多家台企入選，共享民族品牌建設的榮譽與機遇，共同壯大中華民族經濟。



陳斌華表示，“十五五”時期，中國式現代化建設必將為台胞台企創造更加廣闊的發展空間，我們熱忱歡迎廣大台胞台企扎根大陸，把握時代機遇，實現更好發展。我們將積極推動兩岸經濟交流合作，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇與成果，讓台胞台企更有幸福感、獲得感和民族複興參與感。

