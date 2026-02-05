國台辦：新台幣紙鈔改版抹不掉中華民族認同

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）近日，民進黨當局推動新台幣紙鈔改版，新版紙鈔將不再放入孫中山等政治人物肖像，被質疑又在搞“去中國化”。國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔“去孫中山化”，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結，形塑“台獨”意識形態，不管民進黨當局如何處心積慮，台灣同胞的中華民族認同抹滅不掉。



有記者提問說，近日，民進黨當局推動新台幣紙鈔改版，新版紙鈔將不再放入孫中山等政治人物肖像，島內輿論質疑民進黨當局又在“去中國化”。對此有何評論？



陳斌華指出，今年是中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年，民進黨當局刻意推動新台幣紙鈔“去孫中山化”，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結、推動“去中國化”，從而在台灣社會形塑“台獨”意識形態。這種包藏禍心的政治操弄，是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖，令人不齒。



陳斌華強調，歷史就是歷史，事實就是事實，改變不了，抹滅不掉。不管民進黨當局如何處心積慮、胡作非為，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實改變不了，台灣同胞的中華民族認同抹滅不掉。

