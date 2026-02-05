長和就巴拿馬港口案提起仲裁　港澳辦發聲

1月29日，巴最高法院以所謂“違憲”為由，裁決PPC持有的巴拿馬運河兩岸港口特許經營權合約無效。(電視截圖) 中評社香港2月5日電／中國香港長江和記實業有限公司（以下簡稱“長和”）2月4日發表公告稱，其旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已就巴拿馬最高法院日前的裁決提起仲裁。1月29日，巴最高法院以所謂“違憲”為由，裁決PPC持有的巴拿馬運河兩岸港口特許經營權合約無效，遭到中國政府和香港特區政府堅決反對，香港社會各界強烈聲討。



環球時報報導，國務院港澳事務辦公室3日晚發文稱，有關合約自簽署以來已履行近30年，續約前後獲得巴拿馬審計部門及主管機構確認“有實質遵從合約條款”“完全履行合約責任”。在法律條文未發生根本變化、也未出現任何違法事實的情況下，巴最高法院宣布合約“違憲”，是對法治原則和契約精神的嚴重踐踏。中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕不會坐視不理。巴當局應當認清形勢、迷途知返。如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！



長和4日在港交所發布公告稱，該集團董事會對巴拿馬方面的裁定及相應行動表示強烈反對。據PPC瞭解，巴最高法院的裁決可能在今年2月初生效。PPC已獲得意見，該裁決以及巴拿馬政府就PPC於該兩個港口碼頭營運所採取的相應行動，與相關法律框架以及批准該特許經營合約法律並不一致。



PPC同日發出聲明稱，已於2月3日根據適用特許經營合約及國際商會仲裁規則，通過國際商會國際仲裁院，對巴拿馬共和國啟動仲裁程序。聲明稱，巴拿馬政府針對PPC及其特許經營合約採取長達一年的各項行動與無理攻擊，導致公司遭受嚴重且迫在眉睫的損失，而其他持有類似港口經營合約的公司卻不曾受同樣待遇。該公司一年來作出廣泛努力嘗試通過協商避免衝突，巴拿馬政府一再無視PPC的溝通請求，不予協商和解釋。



聲明稱，巴拿馬最高法院的裁決至今尚未公布或生效。自巴拿馬司法部（1月29日）發布聲明翌日清晨起，巴拿馬政府便散布消息，並展開大規模行動接管PPC運作。巴拿馬政府以未公布的法院裁決為依據，採取無理行動，包括突擊現場檢查，以及命令作為私營企業的PPC提供無限制地獲取實體資產、商業資料、知識產權信息以及接觸雇員的權限。據報導，巴拿馬海事局1月30日宣布，馬士基集團旗下的港口運營商將擔任PPC運營兩個港口碼頭的“臨時管理方”。



PPC表示，巴拿馬共和國違反相關合約及法律，PPC因此要求廣泛的賠償，這是基於相關財務數據評估，視案件能否迅速解決，以及其他可能必要的補救措施。PPC及其投資者繼續永久保留一切追究權利。該公司仍然努力維持港口管理，並以尊重的態度與政府代表互動，重申並強烈呼籲巴拿馬政府提供清晰解釋及通過協商以解決事件。



據中國國際商會網站介紹，國際商會國際仲裁院成立於1923年，總部位於法國巴黎，是歷史最悠久的國際商事爭議解決機構之一，主要職能是處理國際商事爭議，促進國際經濟貿易合作與發展。美聯社4日引述專家分析稱，長和可能通過法律程序來爭取時間，該案的仲裁可能會持續數年。



也有分析認為，巴拿馬運河港口營運權一事不能視為一般商業糾紛。《日本經濟新聞》4日稱，美國試圖消除中國在中美洲地區的影響力，將長和認定為中國企業並對其實施排除措施，巴拿馬運河兩端的兩座港口也由此成為中美角力的舞台。此次長和啟動國際仲裁，事態將進一步複雜化。



在外媒的報導中，巴拿馬最高法院的裁定是“美國的一大勝利”。美國國務卿魯比奧近日稱，美國對巴相關裁決“感到振奮”；美國會眾議院“中國特設委”主席莫倫納聲稱“西半球不歡迎中國惡意影響”。



中國外交部發言人林劍4日表示，美方有關言行再次暴露自身的冷戰思維和意識形態偏見。誰在尋求霸占運河，誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹。



彭博社4日稱，中國國務院港澳事務辦公室3日晚發文，對巴拿馬最高法院的裁決發出迄今為止最嚴厲的譴責。



文章稱，巴拿馬最高法院的裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極。有關中國香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。此舉可謂自毀國家信用，將對該國營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則。巴當局無視社會各界擔憂而執意為之，無異於搬起石頭砸自己的腳。



“巴方有關裁決屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲。”文章稱，巴拿馬作為主權國家，本應獨立自主、捍衛自身在國際關係中的平等地位，卻屈服於霸權淫威，甘為霸權驅使。有關裁決讓國際社會強烈感受到，該國的司法獨立已淪為笑話，無任何公信力可言。其如此做法，必將嚴重損害巴拿馬與國際社會其他主體關係。歷史已反復證明：任何國家若執意逆流而動，終將在世界進步浪潮中被拋棄，助紂為虐者也必遭反噬。巴拿馬當局須引為殷鑒！