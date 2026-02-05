國台辦：國共兩黨智庫論壇體現兩黨責任擔當

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京2月5日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華2月5日在例行新聞發布會上就國共智庫論壇意義及成果進行了介紹，他表示，論壇聚焦產業發展和民生福祉，提出一系列具體建議，體現了國共兩黨為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀複興的責任擔當。



有記者提問說，以“兩岸交流合作前瞻”為主題的國共兩黨智庫論壇2月3日在京舉辦，受到兩岸輿論高度關注。論壇宣告國共兩黨時隔十年恢複機制化交流，并就加強兩岸旅游、產業、環境與永續發展交流合作達成15條共同意見。請問發言人如何評價論壇舉辦的意義和所取得的成果？



陳斌華指出，習近平總書記去年10月電賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為未來國共兩黨和兩岸關系發展指明了方向。鄭麗文主席第一時間複電。舉辦國共兩黨智庫論壇，是落實兩黨領導人賀複電精神的具體舉措。



陳斌華表示，論壇聚焦產業發展和民生福祉，提出一系列具體建議，體現了國共兩黨為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀複興的責任擔當。兩黨在時隔10年後開啓機制化交流意義重大，成效顯著。今後，我們將繼續與中國國民黨在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關系和平發展，攜手共創民族偉大複興。