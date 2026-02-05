特斯拉轉型　“擎天柱鏈”倚重中國？

在特斯拉首席執行官馬斯克前不久釋放出向人形機器人業務轉戰的最新信號後，全球商界以及媒體開始對“擎天柱”人形機器人的產業鏈進行追蹤與分析。香港《南華早報》、韓國《朝鮮日報》等媒體紛紛提出，中國在機器人“軀體”製造上具有壓倒性優勢，而美國則主導AI“大腦”技術。特斯拉的機器人戰略，正倚重這條高效且成本可控的“中國鏈”加速落地。



4日，市場消息顯示，馬斯克團隊近期對中國多家企業展開了秘密考察，涉及設備、電池組件等多個環節。儘管上述考察未直接指明與未來人形機器人的生產有關，但多方認為相關業務與中國供應鏈聯繫緊密。



“未來營收規模或可達10萬億美元”



在上周舉行的季度財報電話會議上，馬斯克正式確認，將從下一季度開始逐步停產Model S和Model X兩款電動汽車，加州弗裡蒙特工廠原用於生產這兩款車型的產線，將被改造用於“擎天柱”的製造。馬斯克稱，弗裡蒙特工廠的長期目標是實現人形機器人年產100萬台。



據美國《國際財經時報》報導，“擎天柱”人形機器人最早於2021年以概念形式亮相，彼時的展示原型實為真人穿戴道具扮演。當被問及“擎天柱”機器人在工廠的實際表現時，馬斯克在財報電話會議中罕見表達了謹慎態度，稱該項目“目前仍處於非常早期的階段”。



儘管質疑聲不斷，特斯拉仍堅持研發人形機器人。馬斯克預計，“擎天柱”有望在2027年底正式開售，但這一切的前提是攻克軟硬件領域的一系列複雜難題。他還表示，這款機器人未來的營收規模或高達10萬億美元。《國際財經時報》報導中稱，有分析認為，人形機器人是人類迄今嘗試研發的最複雜的機器之一，馬斯克的各項預期想要落地可能還需要數年時間。



3年前便開始接觸中國零部件供應商



馬斯克希望將旗下“擎天柱”機器人的生產落地美國，但分析師與業內人士表示，在可預見的未來這一項目仍將“高度依賴”中國龐大且發展迅速的機器人供應鏈，《南華早報》報導稱。



知情人士透露，特斯拉早在3年前便已開始與數百家中國零部件供應商接洽採購事宜，還與部分廠商深度合作開展研發及硬件設計工作。一些供應商已根據特斯拉的反饋，小批量交付了零部件樣品。例如，近幾個月已有供應商向特斯拉寄送了“擎天柱”機器人弧形玻璃頭部的全新原型配件。知情人士稱，這些企業將自身視為新興的“擎天柱供應鏈”的一員，這一供應鏈有望復刻蘋果、特斯拉等企業在中國搭建的強大零部件供應商網絡格局。



美國貝恩咨詢公司合夥人成鑫對《南華早報》表示：“人形機器人領域約50%至70%的製造能力及核心零部件生產技術都掌握在中國企業手中，預計中國企業將在全球人形機器人供應鏈中扮演更重要的角色。在部分核心零部件領域，中國企業的產品在全球人形機器人物料清單中的占比至少達到55%。”



韓媒：美國主導“大腦”，中國掌控“軀體”



值得關注的是，在季度財報發布會上，馬斯克承認，“中國在人工智能和製造能力兩大領域均表現出眾，將成為特斯拉在人形機器人領域最強勁的競爭對手”。韓國《朝鮮日報》報導稱，全球人形機器人市場正呈現出清晰的格局分化：美國主導“大腦”環節，即人工智能技術；中國則掌控“軀體”環節，即各類零部件製造。



報導寫道，美國憑借科技巨頭主導的人工智能平台，持續推進機器人的智能化升級，重點研發“物理人工智能”技術，即讓人工智能學習物理定律，從而實現在現實世界中的自主行動。與之形成對比的是，中國憑借過硬的製造基礎設施形成差異化競爭優勢。中國已建成能夠量產機器人“軀體”所需各類核心機械零部件的完整供應鏈。一位機器人行業業內人士表示，“在量產模式下，不使用中國零部件便難以實現盈利。”



中關村信息消費聯盟理事長項立剛4日在接受《環球時報》記者採訪時表示，目前來看，馬斯克團隊在人形機器人的行動控制、平衡調節等核心的“大腦”環節，並未展現出明顯的技術優勢，美國所發展的多模態通用大模型，更多是與人交互的開放信息平台，對於人形機器人所需的走路管理、外界反應、環境認知等實際操控能力的支撐還遠不夠。另一方面，中國企業雖然在技術上有一定進步，但仍有發展和完善的空間。因此，現階段判斷中美兩國在人形機器人領域的未來競爭路徑，還為時過早，兩國都仍需在技術研發上持續發力，推動人形機器人的技術完善。



來源：環球時報