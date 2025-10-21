中評鏡頭：尼羅河遇見維港的奇妙碰撞

祭司佩德阿蒙的人形棺（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月18日電（記者 郭至君）香港故宮文化博物館的特別展覽“古埃及文明大展——埃及博物館珍藏”開幕兩個月以來，吸引近20萬人次參觀，反應熱烈。該展集結七間埃及國家級博物館與薩卡拉考古遺址的250件展品，是香港史上最大規模的古埃及展覽，也是首次直接自埃及借展。從法老王權、圖坦卡門的黃金年代，到薩卡拉的亡者之城與跨文化的地中海視野，展覽以文物、光影與多媒體，共同重構橫跨五千年的文明記憶，帶領觀眾踏入法老與眾神的世界。



古埃及王國歷經近3000年的王朝更迭，其統治者以神之子自居，王權透過雕像、服飾、符號構成一套明確的視覺語言與多神信仰體系。歐西里斯、伊西斯和荷魯斯等諸神的傳說反映出古埃及人的創世觀念與秩序觀。彩繪木棺、墓葬紙草、護身符等，寄託了古埃及人另一個重要信仰――對永恆來世的渴求。除了王權與信仰，展覽也描繪古埃及人的日常生活，衣、食、住、行各方面密切相關的日常用品。



中評社記者觀察到，展覽內部分大型展品沒有圍欄，參觀者們可以近距離看到文物裡非常細緻的圖案、雕刻、古埃及文字符號以及被破壞過的痕跡，非常值得駐足細細瞭解。此外，辛努塞爾特一世巨像頭部、拉美西斯二世的半身像、圖坦卡門巨像等雕像幾乎有兩個人那麼高，就如法老站在你面前一樣，視覺感官非常震撼。不太瞭解埃及歷史的觀眾也不用擔心，展廳外細緻地預備了可以租借的講解器，展品旁邊也有二維碼可以掃一掃，在APP上聽取講解。



本次展覽以四大單元“法老的國度”、“圖坦卡門的世界”、“薩卡拉的秘密”、“古埃及與世界”，鋪陳古埃及由王權、宗教、日常生活到文化交流的全貌，一直展出到今年的8月31日。因應該展覽的現象級火爆，香港故宮也不斷推出相關文創，古埃及黑貓玩偶、金字塔蛋糕、木乃伊盲盒等都人氣旺盛，陸續還將進一步將古埃及文明帶出展廳，透過餐飲、文創、影像與社區活動等跨界合作，讓法老、貓神與香港的日常生活產生奇妙連結。



當尼羅河遇見維港，也能碰撞出與眾不同的火花。

