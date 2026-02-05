中方敦促國際社會形成反恐合力

中國常駐聯合國副代表孫磊 （央視新聞資料圖） 中評社香港2月5日電／中國常駐聯合國副代表孫磊4日在安理會反恐問題公開會上發言，敦促國際社會形成反恐合力。



新華社報導，孫磊說，當前，全球恐怖威脅日趨複雜，重大恐襲事件時有發生，恐怖組織技術手段不斷升級，給國際社會有效應對帶來嚴峻挑戰。國際社會應當堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持對恐怖主義“零容忍”，堅決反對選擇性反恐和雙重標準，加強團結合作，形成反恐合力，維護國際和平與安全。



他說，當前，“伊斯蘭國”、“基地”組織、“東伊運”等恐怖組織持續威脅阿富汗及其鄰國安全。中方呼籲阿臨時政府採取切實有效舉措，堅決打擊和清除恐怖勢力，防止該國再度淪為恐怖組織集散地。中方支持中亞地區國家和上海合作組織同阿富汗加強合作，共同應對跨國恐怖主義威脅，同時幫助阿富汗發展經濟，鏟除恐怖主義滋生根源。



孫磊說，敘利亞安全局勢依然脆弱，“伊斯蘭國”“東伊運”等恐怖組織在敘趁亂坐大，嚴重威脅地區安全。敘過渡政府應切實履行反恐義務，堅決打擊所有被安理會列名的恐怖組織，防止恐怖分子利用敘領土威脅別國安全。



他還說，國際社會要對非洲國家提供更大幫助。聯合國和各夥伴要深化同區域組織合作，幫助非洲加強反恐能力建設。安理會要致力於推動政治解決非洲熱點問題，不斷壓縮恐怖分子活動空間。中方呼籲國際社會為巴基斯坦反恐行動提供有力支持，希望安理會盡快將“俾路支解放武裝”及其分支“馬吉德旅”列入制裁名單。



孫磊表示，中方願繼續同各方一道，堅決打擊一切形式的恐怖主義，為建設持久和平、普遍安全的世界作出更多貢獻。