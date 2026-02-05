中國最高檢：依法從嚴懲治涉黑涉惡等犯罪

中國最高人民檢察院2月5日舉行新聞發佈會（最高檢官網圖片） 中評社香港2月5日電／記者從中國最高人民檢察院2月5日舉行的新聞發佈會獲悉，最高檢將不斷提升刑事檢察監督質效，充分運用檢察力量推動更高水平平安中國建設，堅持依法從嚴懲治涉黑涉惡等犯罪。



新華社報導，最高人民檢察院副檢察長苗生明介紹，2025年1月至11月，全國檢察機關共起訴故意殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪4.9萬人，同比下降10.3%，佔起訴總人數的3.9%，持續維持近10年的4%以下較低水平。



同時，檢察機關深入推進常態化掃黑除惡鬥爭，2025年1月至11月起訴涉黑涉惡案件1314件8528人，起訴涉黑涉惡“保護傘”58人。最高檢掃黑辦共掛牌督辦13起重大涉黑涉惡案件。



檢察機關2025年前11個月起訴電信網絡詐騙犯罪6.2萬人。自2023年開展打擊涉緬北電詐專項工作以來，檢察機關對以緬北果敢“四大家族”犯罪集團為代表的集中遣返涉詐人員批准逮捕4.8萬人，提起公訴4.7萬人。



2025年1月至11月，全國檢察機關共起訴“黃賭毒”“盜搶騙”等犯罪44.6萬人；起訴拐賣婦女兒童相關犯罪950人，同比下降16.4%；起訴毒品犯罪3萬餘人，起訴利用網絡實施的侵犯公民個人信息犯罪1685人。檢察機關積極參與打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，持續保持嚴打高壓態勢，起訴涉槍爆犯罪4847人。



最高檢有關部門負責人介紹，在常態化掃黑除惡鬥爭方面，檢察機關將保持高壓態勢，加強掛牌督辦案件指導辦理，加大司法工作人員充當黑惡勢力“保護傘”查處力度，並且將持續加強金融放貸、工程建設、市場流通等重點行業，農村地區、宗族勢力、未成年人等重點地區、重點人群涉黑涉惡犯罪防治工作，堅持露頭就打，加強源頭預防。