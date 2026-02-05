日本媒體爆高市早苗負面新聞　或影響選情

1月26日，在日本東京，日本首相、執政黨自民黨總裁高市早苗在黨首辯論會上發言。（新華社圖片） 中評社香港2月5日電／日本週日將舉行眾議院選戰，首相高市早苗走遍各大城市拉票。儘管民調顯示自民黨可奪取過半議席，但在距離選戰僅剩四天，她的負面報導浮出水面，被指這可能對選情造成影響。



日本《周刊文春》爆料指高市與世界和平統一家庭聯合會（統一教會）有關聯，引起矚目。



在日本社會，這個宗教團體被指與自民黨內的保守人物有著“互惠互利”關係。高市一直堅稱與“統一教會”沒有任何往來”，但該雜誌以匿名政界人士提供的一份高市辦公室寄送住址名單，爆出高市2016年曾給這個宗教組織送過賀卡。



據聯合早報報導，高市目前還未就這一報導做出回應，輿論目前關注這一報導是否會成為打擊其選票的利劍。



《每日新聞》的調查發現，選民有一半是無政黨傾向的獨立選民，他們中有超過70%的人沒有明確表示會投票給哪個政黨。預計高市的一舉一動都將左右這些浮游票的去向。



高市支持的43名捲入派系政治的安倍派議員，也被指會讓高市面對負面影響。高市早前在電視上回答有關問題時總是說：“請給他們一次重新工作的機會。他們僅僅是犯了一個錯誤或疏忽，我希望他們能夠再次活躍在政壇。” 該談話已成為反對黨對自民黨的反擊焦點，由立憲民主黨和公明黨組建的“中道改革聯盟”等反對黨批評“這是自民黨毫無悔意”。



高市早苗力拼在2月8日舉行的眾議院選舉，帶領自民黨和聯合執政的日本維新會拿下465席中的過半席次，否則將辭職下台。



高市早苗內閣1月23日通過眾議院解散決議書，這是日本眾議院60年來首次在國會例會開幕日即遭解散。



更早些時候，高市早苗曾在記者會上說，執政聯盟的框架和重要政策都發生了巨大變化，需要國民決定是否認可她執掌政權。如果執政聯盟能獲得過半數議席，她就能“果敢”推行“大膽的”政策。