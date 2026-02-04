中評鏡頭：九龍城寨的光與影　歷史重現

入口的傳統大型花牌（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月20日電（記者 郭至君）香港電影金像獎最佳電影《九龍城寨之圍城》是城寨故事，也是香港故事。因為整部電影需在香港置景及拍攝，遂把香港電影的手足召集一起，重新搭建在90年代初已拆卸的城寨。全片超過50個場景，逼真細緻，令觀眾讚嘆不已。如今，電影中的經典場景正式重返城寨原址—現時的九龍寨城公園。



在這個法定古蹟內重構的《九龍城寨之圍城》經典場景包括“七記冰室”、“龍城髮廊”、“牙醫診所”、“士多”、“跌打館”、“魚蛋工場”、窄行內街的“裁縫店”、“維修店”、“水井”和“啤膠廠”，以及“城寨光影天台”。天台內有大型投映屏幕，展示九龍城寨的日與夜，更配以特別聲效，讓參觀者感受當時九龍區居民在飛機飛過時的聲浪。入口以人手書寫的大型傳統花牌，入口上方 “九龍城寨鐵牌坊”的設計則參考了八十年代香港大廈鐵閘的設計。展覽內部分地磚更是從舊建築物回收再用，以呼應當時的設計特色。



展覽免費入場，從昔日的“三不管”地帶，轉向人人可入的展覽，吸引大批市民旅客排隊一睹風采。中評社記者在城寨展覽內，見到不少海外旅客的面孔，有歐美國家的，也有來自日韓的。整個展覽由電影專業美術團隊精心打造，透過沉浸式場景設計，融入本土傳統工藝元素，重現城寨日常，不僅呈現電影場景，更展現香港電影人的超凡創造力與精湛置景工藝。