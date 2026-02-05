美國“流氓帝國主義”抬頭或加劇全球動蕩

中評社香港2月5日電／印度“人民民主組織”網站近日刊載印度政治評論員普拉巴特·帕特奈克的評論文章說，美國總統特朗普的對外戰略正進入“流氓帝國主義”階段，依靠軍事力量和殘存的經濟實力直接掠奪他國資源和市場。這不僅將加劇美國國內矛盾，也可能令已處於風雲變幻中的國際形勢更加不穩定。新華社今日摘要該文如下：



美國近年來在多個地區的干預和軍事行動，被視為“流氓帝國主義”的典型表現。特朗普政府對委內瑞拉採取的軍事行動尤其凸顯這一趨勢。這種不顧國際法和基本道義規範的行為，體現了帝國主義邏輯的赤裸化。



這種策略並非特朗普所獨創。美國過去在伊拉克、利比亞等國發動戰爭、推翻政權的行動，以及在敘利亞、巴勒斯坦地區的長期軍事存在，都屬於帝國主義體系運作的一部分。特朗普時期的不同之處在於，他放棄了過去慣用的“文明化”包裝，而是以明顯的強權邏輯直接追求戰略利益。



通觀特朗普在公開場合的表態，其最直白的動機是控制和攫取他國資源，尤其是石油等能源。這種直接通過軍事干預獲取經濟利益的做法，無論從國際法還是國際關係基本準則來看都存在嚴重爭議。



特朗普政府趨向單邊主義和強權政治的對外政策，可能對現有國際秩序造成衝擊。一方面，被干預國家的民眾抵抗和反彈可能加劇地區動蕩；另一方面，這種策略亦可能引發其他大國採取對抗性措施，令全球安全環境更加複雜。當前帝國主義干預行為的加劇，反映出這一秩序內部的深層矛盾——當發生經濟和政治利益衝突時，單邊干預甚至軍事行動可能被視為“常態工具”，從而削弱多邊機制和國際法的權威。