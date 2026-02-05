【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國黃金協會：內地去年黃金消費量跌3.6%
http://www.CRNTT.com
2026-02-05 16:38:49
中評社香港2月5日電／中國黃金協會披露，去年內地黃金消費量逾950噸，按年下跌約3.6%，連續兩年下跌，其中黃金首飾約364噸，下跌近32%；金條及金幣逾504噸，增長逾35%；工業及其他用金逾82噸，增長2.3%。
香港電台報導，協會表示，去年金條及金幣消費量首次超越黃金首飾，標誌黃金市場消費結構出現階段性轉變。
數據又顯示，去年國內原料及進口原料共計生產黃金552噸，按年增加逾3.3%，國內原料產金按年增長1.1%，增速創3年最高；進口原料產金增長8.8%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
黃金狂牛 源於市場對美不信任
(2026-02-05 11:24:24)
金價大幅反彈 重新站上5000美元
(2026-02-05 11:17:36)
明報：金價波動警惕炒風 央行增持大勢未變
(2026-02-03 17:22:08)
芝商所上調保證金 金銀期貨價格震盪
(2026-02-03 15:43:12)
星島：金銀借勢大調整 牛市崩盤言之尚早
(2026-02-03 11:55:40)
台銀楊天立：金價短線回檔5、6成皆合理
(2026-02-02 15:41:27)
大行預測金價後市
(2026-01-30 11:55:41)
金價飆升 趙崇孝：地緣政治動盪不信任美元
(2026-01-30 00:23:36)
現貨黃金單日大漲 華爾街投行：長期仍看漲
(2026-01-29 22:10:37)
香港與上海簽署黃金合作協議
(2026-01-26 15:36:10)