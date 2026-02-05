】 【打 印】 
中國黃金協會：內地去年黃金消費量跌3.6%
　　中評社香港2月5日電／中國黃金協會披露，去年內地黃金消費量逾950噸，按年下跌約3.6%，連續兩年下跌，其中黃金首飾約364噸，下跌近32%；金條及金幣逾504噸，增長逾35%；工業及其他用金逾82噸，增長2.3%。

　　香港電台報導，協會表示，去年金條及金幣消費量首次超越黃金首飾，標誌黃金市場消費結構出現階段性轉變。

　　數據又顯示，去年國內原料及進口原料共計生產黃金552噸，按年增加逾3.3%，國內原料產金按年增長1.1%，增速創3年最高；進口原料產金增長8.8%。

