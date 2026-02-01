社評：中英關係暖化　香港繁榮穩定更有保障

國家主席習近平會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢。（新華社） 中評社香港2月7日電／1月28日，英國首相施紀賢（斯塔默）抵達北京後，開啟為期4天的訪華行程，在經貿、簽證、服務業、綠色能源等多個領域與中國進行友好磋商，雙方更同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。這是時隔8年後再有英國首相來訪中國，標誌著中英兩國關係在經歷長時間低潮後終於再次破冰、邁向正常化。中英關係的暖化，在美國霸權日趨橫行的今天，對於重塑國際秩序、平衡各方話語權等具有重要意義；同時，也將強化中英兩國推進香港繁榮穩定的共同目標。



第一，特朗普的單極霸權政策正嚴重損害其親密盟友的利益，英國就對華立場作出調整是務實理性的必然之舉。



自特朗普重返白宮後，美國即再次貫徹其“美國優先”的施政理念，率先向全球各國無差別地吹響貿易戰的號角，令包括英國在內的西方盟友也一度陷入經貿困境。而今年初，美國霸權主義的重心更明顯轉向軍事層面，繼1月對委內瑞拉實施軍事突襲後，其近期頻繁就格陵蘭的控制權向歐洲施壓，企圖把“誰惡誰大誰正確”的叢林法則也套用至盟友身上。



面對美國日趨猖獗的掠奪野心，以及將國際規則視之為無物的蠻橫粗暴，不少美國過往的親密盟友皆已紛紛跳船，其中以加拿大總理卡尼最為決斷。卡尼上月在瑞士達沃斯論壇中提出，中等強國可採用“可變幾何”戰略，即在中美博弈的夾縫下，西方國家不必一定要明確地選邊站，而是要根據自身的利益需求，就不同議題組成不同的聯盟。施紀賢顯然頗為認同卡尼的理念，其早前已表明“英國不必在中國與美國之間做出選擇”。儘管英國在安全和國防領域仍相當依賴美國，但要其放棄在中國市場的龐大機遇與經濟利益也實屬不切實際。而且，在難以預測的特朗普面前，英國更需要通過與中國建立更緊密的經濟聯繫以對沖風險。

