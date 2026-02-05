中央一號文件：整治農村高額彩禮有了新要求

中評社香港2月5日電／2月3日對外發布的2026年中央一號文件提出，持續整治農村高額彩禮，加強省際毗鄰地區聯動治理。引導樹立正確的婚戀觀、生育觀、家庭觀，培育簡約文明的婚俗文化。



據新華社報導，農村一些地區的高額彩禮，給農民群眾帶來負擔，給地方治理增添難度。近年來中央一號文件持續關注文明鄉風問題，多次部署對高額彩禮的破題之策。



農業農村部農村經濟研究中心鄉村治理與社會文化研究室副研究員龐靜泊說，整治農村高額彩禮，本質上是扭轉鄉土風俗陋習、推動鄉村文化治理，體現出黨和國家對培育文明婚俗、涵養良好家風的重視。2025年以來，針對農村高額彩禮突出問題，我國在宣傳引導、婚俗改革、婚戀服務、打擊婚托婚騙等方面綜合發力，推動局部地區彩禮上漲勢頭得到有效遏制。



“今年中央一號文件對農村高額彩禮強調‘持續整治’，提出省際毗鄰地區聯動治理，有助於提高治理效能。”龐靜泊說。



龐靜泊建議，加強農村婚戀公共服務，依法規範彩禮行為，加強宣傳教育引導；依法依規出台一些“低彩禮”和“零彩禮”激勵措施，讓家庭切身感受到移風易俗帶來的實惠好處；探索建立治標治本長效機制，扎實推進鄉村建設行動，提高鄉村宜居宜業水平，更好解決農村青年生產生活的後顧之憂。