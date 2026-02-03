中評編譯：日本眾議院選舉折射國防政策改變

2025年12月23日，日本首相早苗高市主持加強海上安全能力部長級理事會會議（圖源：日本首相官邸） 中評社香港2月6日電（記者 郭至君編譯）隨著日本眾議院選舉於2月8日臨近，其國家安全政策的走向不僅對東京當局，對更廣闊的印太地區也日益清晰。然而，日本選舉政治是否真正正視這項重大轉變的規模，仍存在極大不確定性。《外交家》雜誌的東京特派員高橋浩佑（Takahashi Kosuke）日前在《外交家》官網上撰文，分析高市政府國防戰略變更的可能。文章編譯如下：



近期民調顯示，首相高市早苗領導的自民黨有望在465席的眾議院中，以遠超單一政黨過半所需的233席取得壓倒性勝利。連同其執政聯盟夥伴日本維新會，預計執政陣營將拿下超過300席。在區域安全情勢日益嚴峻之際，此結果將賦予政府罕見的立法主導權。



日本對華關係不斷惡化、台海局勢緊張升溫、朝鮮核武與飛彈發展未見緩和跡象。在此情勢下，強勢選舉授權將使政府得以加速推動國防改革，包括進一步增加國防預算，並提前修訂日本三大安全文件：《國家安全戰略》、《國防戰略》及《國防強化計劃》。



然而在如此戰略背景下，國防政策在選戰中卻意外地邊緣化。本次選舉實質演變成經典的“民生選舉”，選民關注焦點壓倒性地集中於經濟議題——特別是通膨、生活成本攀升及消費稅減免提案。戰略緊迫性與選舉辯論的脫節現象，已成為國防官員與政策分析師的重大隱憂。



若預測的席次分布成真，執政聯盟可能逼近甚至達到參議院三分之二門檻，從而突破執政黨在參議院的少數派困境。此種優勢將大幅減輕爭議性立法面臨的體制性阻力，尤其在國防領域。



高市早苗試圖將本次選舉塑造成安全政策的全民公投。她在1月26日的黨魁辯論中宣稱：“我們要向選民徵詢日本安全政策重大轉折點的意見。”防衛大臣小泉進次郎亦主張，政府一旦贏得公眾信任，就必須“提升安全政策的檔位”。然而與2015年安保法案等重大安全改革時刻不同，本次選戰缺乏對國防議題的持續性公眾辯論。

