日本眾院選戰爭論移民定義 朝野未達成共識

中評社香港2月5日電／據共同社報導，日本屆日本眾院選舉中，參政黨和日本保守黨就外籍勞動者增加的問題反復提出批評，指出“應修改政府的移民政策”。自民黨將移民定義為“有永住權的人”，反駁稱“沒有推進移民政策”，爭論未能達成共識。



報導指出，參政黨黨首神谷宗幣1月30日在前首相安倍晉三的家鄉山口縣發表演講，指責稱“並不認為安倍政府做的都對。他們推進了接納外籍勞動者的政策。這一勢頭蔓延，導致湧入的移民甚至達到100多萬。”保守黨黨首百田尚樹也指出，“如果移民導致社會變樣，就再也無法恢復原貌。”



自民黨在X平台（原推特）發文稱“沒有推進所謂的移民政策”，力圖澄清，並配上外國人共生擔當相小野田紀美的解釋視頻，表示“將回應國民的不安，收緊在留審查。”



神谷和百田將出於確保勞動力目的著力接納的外國人也視為移民。另一方面，安倍執政時期自民黨在創設外國人特定技能制度之際，於2016年彙總的建議中說明“移民是指入境時擁有所謂永住權的人”，否認稱以就業為目的的在留資格“不屬於移民”。



報導稱，2024年時任首相岸田文雄就取代技能實習制度的“培養就業”在國會答辯時表示，“僅限人手短缺領域設置上限進行接納，且不允許攜帶家屬，因此不屬於所謂的移民政策。”



據掌握移民相關調查報告的日生基礎研究所副主任研究員鈴木智也介紹，美國、加拿大也採用“狹義定義”，將永住權獲得者視為移民。另一方面據聯合國與經合組織（OECD）統計，也有觀點認為居住一年以上即為移民。



鈴木指出，“隨著接納外國人的規模擴大，自民黨‘沒有接納移民’的解釋與國民的實際感受日益脫節，這也是爭論不休的背後原因。”