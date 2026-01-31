G19議員提財算建議 緊密對接“十五五”

G19議員在政府總部會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月5日電（記者 盧哲）香港特區立法會G19全體17位議員5日在政府總部會見香港特區政府財政司司長陳茂波，提交對2026/27年度財政預算案的建議。G19預算案共同倡議分為10個主題，共49點建議，強調緊密對接國家“十五五”規劃。



G19議員當天在政府總部會見傳媒介紹G19今年的預算案共同倡議，強調建議主題緊密對接國家“十五五”規劃及對香港的“四中心、一高地”定位，意在對接國家規劃、提振經濟民生。



具體來說，主動對接國家“十五五”規劃方面，G19提出，深化“融入國家發展大局督導組”職能，針對香港的“四中心、一高地”定位設立專班，要求各政策局定期匯報對接“十五五”規劃的措施與成果；打造企業出海基地，令香港成為內地企業“走出去”的首選平台。



提速提效發展北部都會區方面，G19提出增發中長期債券以支持北都發展；提供地價優惠等誘因，鼓勵本地大學與商界聯手開發北都大學城；設立“河套加速基金”；在新田科技城發展“港版中試平台”。



鞏固國際金融中心地位方面，G19建議進一步拓寬互聯互通機制及推進人民幣國際化；為“一帶一路”沿線重點企業在港上市開闢綠色通道；與港交所探討擴展交易品種及規模；完善香港黃金交易全生態體系；優化有限合夥基金(LPF)註冊及存續備案流程等。