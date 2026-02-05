中方稀土出口三領域限制　日官方最擔憂這一點

中評社香港2月5日電／中國政府1月宣佈將強化兩用物項的對日出口管制。有觀點認為稀土也在管控範圍內，如果出口受阻，勢必對日本高科技產業造成影響。中國真打算停止出口嗎？



日經新聞報導指出，中國政府禁止向三大領域出口：（1）向日本軍方用戶的出口；（2）用於軍事目的的出口；（3）可能助力日本軍力增強的出口。日本外務省尤為警惕的是第三點。



中方雖然表示不會影響民用品出口，但人工智慧（AI）及無人機等軍民界限模糊的產品不在少數。即便是純民用品，也可能被中方隨意認定為“助力日本軍力增強”，進而叫停出口。



據美國地質調查局的數據，全球生產的7成稀土由中國掌控。產量遠超美國、澳大利亞、泰國等其他生產國。包括日本在內的各國正加速推進稀土供應鏈的多元化，但中國憑藉大規模生產主導全球市場的局面在持續。



據日本瑞穗研究與科技公司測算，如果稀土進口中斷一年，將拉低日本國內生產總值（GDP）0.9%。2010年中日關係惡化導致稀土進口大幅銳減兩個月左右，當年日本GDP被拉低了0.25%。



中國加強兩用物項管制被認為在向就“台灣有事”作出答辯的日本首相高市早苗施壓。日本外務省正全力開展資訊戰，在與第三國的外交場合控訴中方措施的不當性，爭取國際理解。



報道指出，實際上已開始影響到日本企業活動。



需要稀土磁鐵電機的汽車製造商等企業普遍擔憂庫存耗盡後的生產體系運轉問題。



2025年12月，中國對日本出口的稀土磁鐵環比減少8%。或因出口許可審批時間較長。目前，以使用鏑等重稀土的高性能產品為中心，出口申請獲批率僅約半數。



由在華日企組成的中國日本商會1月就兩用物項對日出口管制問題向中國商務部提交了意見書，提出徹底落實“不影響民用品” 的政策方針。



也有觀點認為，中國政府是否全面收緊稀土管制取決於中國的經濟狀況。中國房地產市場持續低迷，經濟持續低迷。如果隨著中美關係改善及中歐合作加深，中國經濟復甦，中方也有可能進一步強化對日出口管制。



日本借此契機，在加快確保稀土替代資源。在南鳥島近海海底有高濃度含有鏑及釹等6種以上稀土的泥。日本內閣府近期已成功在該海域完成海底泥試採作業。



報道最後稱，儘管開採是否能盈利尚不明確，但正在開展包括研究在內的紮實努力。