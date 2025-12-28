社評：立春元首外交戰略格局中的台海經緯

2月4日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤。(新華社圖片) 中評社香港2月5日電／今年開年才一個多月，中國的主場外交已好戲連台。國家主席習近平在相繼見過來訪的法國、韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國元首或首腦之後，緊接著又於2月4日華夏農曆立春當日，先後通過視頻、電話與俄、美元首互動，以“一日雙會”的外交創舉，在東方擘畫新年大國關係藍圖。



這場橫跨歐亞大陸與太平洋的大國元首互動，不僅以“春種一粒粟”的戰略智慧，埋下全年外交伏筆，更以中國主場的主動姿態向世界昭示：在百年變局加速演進的歷史關口，中國正以開放胸懷倡導人類命運共同體，以戰略主動構建新型大國關係，以底線思維捍衛核心利益，為台海和平築牢“雙保險”，為民族復興開拓“新藍海”。



一、立春定調：大國主場外交與戰略主動



立春，二十四節氣之首，象徵萬物更始、萬象更新。中國選擇這一時點，相繼舉行中俄元首視頻會晤、中美元首通話互動，絕非偶然的時間巧合，而是精心設計的戰略宣示：



主場外交的時空重構。打破傳統外交時序，在全年開局之際同步對接東西方大國，展現中國作為“全球治理協調者”的主動姿態。這種“雙線並進”的節奏把控，既避免陷入被動應對，更彰顯統籌全局的戰略定力。



歷史敘事的主動建構。中俄會晤恰逢《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，雙方以“共護二戰勝利成果”為錨點，將雙邊關係提升至維護國際公義的高度；中美通話則直面台灣問題這一“中美關係不可逾越的紅線”，以“春雷乍響”之勢重申不可觸碰的底線。



全年佈局的“先手棋”。一年之計在於春，在“十五五”規劃開局、美國建國250周年等重大節點交匯之際，通過立春外交，為全年大國互動校準航向，既展現中國對國際議程的塑造力，更體現“任憑風浪起，穩坐釣魚台”的戰略自信。



二、中俄協作：築牢反“獨”防線的“戰略壓艙石”



中俄元首會晤以“歷史共識”與“現實利益”的雙重紐帶，構建起抵禦“台獨”分裂勢力的銅牆鐵壁：



歷史正義的聯合宣示。雙方以紀念反法西斯戰爭勝利80周年為契機，將維護聯合國憲章宗旨與二戰勝利成果綁定，實質上形成反對任何“法理台獨”的國際法理聯盟。



這種基於共同歷史記憶的戰略協作，使“台獨”勢力失去操弄“去中國化”的歷史空間。



經濟融合的深層綁定。2281億美元的雙邊貿易額與互免簽證政策，推動“中俄命運共同體”從政治宣言轉化為民生實惠。當西伯利亞能源管道與長三角產業鏈深度耦合，任何分裂中國的圖謀，都將面臨區域經濟共同體的反制。



多邊機制的戰略協同。通過上合組織擴容、金磚機制深化等平台，中俄將“不結盟、不對抗、不針對第三方”原則轉化為實踐範式，為發展中國家提供“去意識形態化”的合作樣本，擠壓“台獨”國際遊說空間。

