快評：中方對美劃出行動邊界　握談判主動權

2月4日晚，國家主席習近平同美國總統特朗普通電話。（電視截圖） 中評社快評／2月4日晚，​中美元首跨洋通話持續了一個半小時。中方當晚公布了通話的新聞稿，特朗普在個人的社交媒體上也公布了會談的大致內容。此次通話有4個重點。



其一，中方強調了台灣問題在中美關係當中的重要性和敏感性；其二，再次確認了特朗普今年4月對華的訪問安排；其三，中方重申要按照雙方達成的共識，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，相互尊重、和平共處、合作共贏；其四，美方提到雙方談論的一些重要問題，特別是烏克蘭局勢與伊朗問題。



有關台灣問題，中方要求美方“務必慎重處理對台軍售問題”，​這一表述強調了底線，劃出了行動邊界。特朗普表示重視中方在台灣問題上的關切，承諾同中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。



特朗普還提到這次電話交談“非常棒”，提到他非常期待4月份訪華行程。



​中美元首跨洋通話同一天，2月4日下午，中俄元首舉行了視頻會晤。外界觀察到，中方在2026年一開年外交就非常活躍，展現出實力與戰略自信，掌控著談判主動權。尤其在中美關係上，中方已重申了在台灣問題上的底線，劃出了行動邊界，特朗普如果真想和中方做一個“好交易”，就必須拿出誠意，做出實質性行動。