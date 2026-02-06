大公報：行政立法良性互動　打擊圍標標本兼治

中評社香港2月6日電／大公報今天社評說，民政及青年事務局昨日向立法會提交《建築物管理條例》修訂建議，就打擊“圍標”提出多項改革舉措。另一方面，勞工處計劃在所有建築地盤實施禁煙令，將盡快向立法會提交修訂建議。同日，宏福苑火災獨立委員會舉行指示會議，下月舉行首場聽證會。特區政府多管齊下，獨立委員會的全面檢討工作與特區政府的各項改革舉措齊頭並進，以高度負責的態度，全力回應市民關切。



社評說，廉政公署及競委會早前採取執法行動，破獲多個有黑社會人士操縱的樓宇維修貪污團夥，被捕者包括團夥骨幹人員、中間人、工程顧問、工程承包商及屋苑業主立案法團成員，顯示圍標集團已滲透樓宇維修的各個環節。宏福苑立案法團的前後兩位主席被捕，法團管委會被依法解散，由政府委任的管理公司取代，反映部分立案法團已經淪為貪污鏈條上的一環。修訂《建築物管理條例》，提高投票門檻及收緊授權文書的份額，加強監管力度，堵塞不法集團利用制度漏洞“種票”以操控立案法團的流弊，已經提到議事日程上。



此次修訂建議涵蓋五大方向，包括大型維修工程及大額採購的決定、委任代表文書、利益申報、會議程序及主管當局權力等。其中有兩個重點，一是收緊授權代表文書上限，不得超過業主人數的2%或20份，同時要求大廈公開張貼已簽署委任代表文書業主的單位名單，加強公眾監察。二是增設“親自投票”門檻，若採購標的達到一定額度，需由業主總人數的5%或100名業主親自出席會議投票；其他大型維修工程採購，則建議引入出席及親自投票門檻分級制，涉及金額越多，所需業主出席及親自投票的門檻越高。



過去20多年來，《建築物管理條例》修訂不少於10次，最近的一次是2024年，可惜效果有限，圍標問題禁而不止，成為民生一大痛點。今次的修訂要達到標本兼治的效果，立法會的審議、完善是關鍵。宏福苑火災教訓深刻，配合特區政府完善大廈維修工程安全是新一屆立法會的核心工作之一，議員要發揮好來自各行各業的優勢，廣泛傾聽、收集民意並借鏡外地經驗，就有關修訂建議展開深入研究，提出專業性意見，使修訂更具科學性，更有可行性，更容易落地生效，展現行政主導下行政立法良性互動的新風尚。



宏福苑火災後，行政長官就加強大廈維修安全提出從八個方面展開系統性改革，包括檢討有否相連利益、合謀串聯、招標問題以及法律懲罰的足夠性。特區政府已提出加強版“招標妥”，強化市建局在大廈維修中的監察角色。針對民意反應強烈的地盤吸煙問題，勞工處已計劃全面修例，將原本最高可被法庭判罰15萬元，改為定額罰款3000元。勞工處解釋，這是接受了工友的意見，將建築地盤一律視為工作場所，適用於現行《吸煙（公眾衞生）條例》，罰款劃一，簡單明瞭，兼具可行性和嚇阻效果。



另一方面，宏福苑火災獨立委員會亦積極開展工作並取得了進展，獨立委員會首席代表大律師杜淦堃昨日表示，已掌握非常有用和重要證據，顯示“一系列的結構性問題似乎存在”，而這些問題不可接受及不容忽視。委員會下月19日舉行首場聽證會，爭取在9個月內完成全面檢討工作，就如何加強大廈維修安全提出系統性建議。



社評說，特區政府高度重視獨立委員會的工作，但並沒有被動等待調查報告，而是齊頭並進，提出一系列改革舉措，體現了積極作為的擔當及改革破局的勇氣。在特區政府、立法會及社會各界齊心合力之下，困擾香港多年的“圍標”問題已出現破解的曙光。