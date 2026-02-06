香港八新盤搶馬年頭啖湯　涉近2200夥

中評社香港2月6日電／市場憧憬財政預算案為樓市報佳音，八盤涉近2200夥快馬加鞭搶飲馬年頭啖湯。會德豐地產旗下黃竹坑站港島南岸DEEP WATER SOUTH第6B期樓書昨日新鮮出爐，合計154夥，全屬三房及四房大戶，擬定財政預算案後立即推售；永泰（00369）旗下北區粉錦公路雲向，鎖定農曆年後先推特色戶招標。



大公報報導，會地副主席兼常務董事黃光耀表示，近期樓市氣氛延續旺勢，決定加快推盤節奏。DEEP WATER SOUTH第6B期樓書昨日新鮮出爐，建有1A及1B兩座，提供154夥，包括90夥三房、58夥四房戶及6夥連天台或平台特色戶，標準戶實用面積由862至1696方呎，特色戶則由837至2642方呎，面積最大為頂層天際特色戶，四房三套加娛樂室及工作間連洗手間間隔，全期僅得1夥。黃光耀憧憬財政預算案或有利好樓市措施，籌備農曆年後開放示範單位及落實銷售安排，傾向全數單位以招標形式發售，首批推出最少31夥。



黃竹坑樓盤投資者佔六成



黃光耀補充，項目命名以來接獲逾4000個查詢，用家及投資者比例各佔四成及六成，不乏買家有意買入全層兩夥。



會地助理董事兼總經理（商務）餘麗珠指，該期數全數單位均可望及深水灣及壽臣山，重點推介1A座28樓A室，實用面積1696方呎，四房雙套間隔，設有私人升降機，層與層之間高約3.3米，設有銀幕式弧形景觀窗，盡享窗外靚景。



雲向獲30組大手客查詢



永泰地產旗下雲向率先向傳媒展示頂層特色單位模型。該公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，雲向僅得4夥頂層特色戶，分布於38樓，實用面積688至868方呎，層與層之間有約3.5米高。向傳媒展示的B室實用面積868方呎，三房向西南，客飯廳外連約623方呎平台。



楊聰永表示，項目近日查詢增加，有約30組查詢來自大手準買家，加上市況持續旺勢，有利新盤銷售，故即時變陣改為短期內先推售特色單位招標，考慮優先售予大手買家。



此外，華懋早前命名的尖沙咀瑜意，有意於財政預算案後開放示範單位，下月發售。項目主打一房及兩房，實用面積274至468方呎，項目已平頂，屬短期樓花項目。



新世界兩盤部署下月推



另新世界（00017）推盤左右開弓，部署開賣九龍塘滶蘊之際，同系另一個尖沙咀官湧街項目亦籌備上馬。該盤鄰近高鐵站及柯士甸站，北上交通便捷，發展商落實於財政預算案翌日北上深圳宣傳，兩盤或下月雙龍出海。



希慎（00041）夥香港興業（00480）合資的大埔林海山城，搭建示範單位展開新一浪軟銷。希慎寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，最新開放的兩個示範單位均屬四房兩套間隔，包括第8座1樓D室，實用面積1590方呎；以及第11座1樓C室，實用面積1647方呎，四房兩套間隔，外望室外大型園林游泳池。



香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍指，項目今年售出5夥，總成交金額逾8646萬元。據代理透露，近月成交個案中有買家於香港國際機場工作。全盤共262單位，已售出156夥，套現逾40億元。