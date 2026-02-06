韓國股市一度下挫5%　全球科技股跌勢加劇

中評社香港2月6日電／全球風險資產拋售潮蔓延至韓股，韓國科技巨頭重挫，基準股指大幅下跌，暴露出這個全球表現最佳市場的脆弱性。



彭博消息，Kospi指數下跌超過5%，三星電子和SK海力士股價均下跌至少4.5%。外國投資者前交易日淨賣出股票規模創紀錄最高。



“強勁上漲之後，出現一段盤整期是正常的，”First Eagle Investments投資組合經理Christian Heck表示。“上漲行情的持續性將取決於盈利狀況和股東回報的持續改善。”