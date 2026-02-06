郭一鳴：又一年煎餅節快到

俄羅斯傳統節日“謝肉節”又稱“送冬節”，人們在節日期間看表演、吃薄餅、做遊戲，以此告別寒冷的冬季。\資料圖片 中評社香港2月6日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，再過十多天就要過年了，神州大地到處都在準備過春節，俗稱過大年，北方一些地方在立春之後就開始過小年。九九消寒後，風雨送春歸。俄羅斯人也有告別冬天慶祝春天到來的節日，叫煎餅節又稱“謝肉節”（Maslenitsa）或“送冬節”，是東正教大齋期前長達七天的傳統節日，通常在二月至三月舉行。核心習俗是食用象徵太陽的金黃色俄式薄餅（Blini），並透過焚燒稻草人、滑雪橇、圓圈舞等狂歡活動迎接春天、告別寒冬，最後以“寬恕日”相互致歉結束。多年前一個初春，筆者隨香港新聞界訪問團，應俄羅斯駐港領事館的邀請前往莫斯科參加煎餅節，對廣場狂歡的場面留下難忘印象：大雪初霽，一大群俄羅斯美女壯男喝啤酒吃煎餅載歌載舞。



文章說，今年將是俄羅斯人第五年在俄烏衝突的氣氛中慶祝煎餅節，會不會成為最後一次在這場衝突期間度過這個傳統節日？近日飯局上，幾個朋友聊起已經打了整整四年的俄烏衝突。去年差不多這個時候我們聊同樣的話題，大家意見不一致。最近美俄烏三方會談似乎有些進展，中俄元首舉行視像會晤，中美元首通電話，種種跡象顯示這場衝突已到新的關鍵時刻。商界朋友L兄說，踏入馬年俄烏衝突將會結束。L兄是懂易經六十四卦象的“高人”。我不懂易經不懂卦象，但認同這場戰爭即將結束的判斷。



最近一段時間，國際新聞頭條先是委內瑞拉，然後格陵蘭島、美國北約內訌，緊接是伊朗、古巴，日日新鮮，雖然新聞的焦點不同，但主角衹有一個，就是特朗普。俄烏衝突好像被國際新聞版的編輯遺忘了，但不等於俄烏無戰事。俄烏雙方在戰場上拉鋸已經有相當一段時間，最新的戰況不是烏方疆土的得失，而是俄軍攻擊烏方首都基輔等城市的供電和能源系統，烏克蘭老百姓在嚴寒天氣下捱沒有電沒有暖氣燃氣的日子。很明顯，俄方企圖打擊烏方士氣，增加俄方在談判桌上的籌碼。



文章說，從總的形勢看，俄烏衝突進入第五年不外乎三種趨勢，一是和談成功衝突結束；二是和談破局，歐洲介入，衝突升級；三是繼續拖下去，看誰先被拖垮。先說第三點，相信雙方都不想拖。這場仗打到現在，相信雙方主事人普京和澤連斯基都沒有料到，再打下去，對雙方而言都已經沒有太大意義，而民意隨時會變，反而應該考慮的是自己如何全身而退。再說第二點，歐洲的北約盟友不支持特朗普提出的和平方案，組成“志願聯盟”支持烏克蘭，擺出沒有美國我們也不怕和俄羅斯幹到底的架勢，但連特朗普也不相信烏克蘭靠歐洲國家能打敗俄羅斯。日前特朗普揚言不惜動武也要拿下格陵蘭時，歐洲信誓旦旦捍衛丹麥主權，結果八國一共派出三十多名官兵協助保衛格陵蘭，一時淪為國際笑柄。



所以，最大可能是俄烏各退一步達成協議，結束戰爭。中國人的智慧叫做退一步海闊天空，問題是俄烏如何各自“退一步”，而焦點是頓巴斯的領土主權，這是普京已經吃進嘴里的肥肉，怎麼可能吐出來？而澤連斯基如果丟掉頓巴斯，那他如何向四千萬烏克蘭民眾，特別是向在這場戰爭中犧牲的士兵及其家人交代？頓巴斯主權不僅關乎烏克蘭的尊嚴，更關乎他個人的政治命運。因此，這場談判將非常艱難，可能曠日持久，甚至很可能伴隨大大小小的戰役。



文章說，中國人過年過節的時候都會祈福，祝天下太平、世界和平，這是所有人共同的心願。但願在俄烏兩國的東正教信徒再過下一個煎餅節時，這場殘酷的戰爭已成過眼雲煙。