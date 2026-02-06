教育部：為港生赴內地求學創造更多便利

截至目前，具備港澳招生資格的內地高校已超過520所，招生規模逐年擴大。圖為廣州中醫藥大學校園里的港澳生 中評社香港2月6日電／據紫荊網報導，“十四五”期間，內地與香港在教育領域的交流合作不斷深入，形成了多層次、多領域、多形式的交流合作機制。教育部副部長任友群在接受紫荊專訪時表示，內地與香港在師生互訪、科研協同、平台共建、人才培養等方面取得一系列務實成效。截至目前，具備港澳招生資格的內地高校已超過520所，招生規模逐年擴大。2025年，通過各類途徑報考內地高校的香港學生人數約2萬人，創歷年新高。未來，教育部將繼續加大招收香港學生的工作力度，為香港青年在內地就學、就業、生活創造更多便利條件。



內地與香港“姊妹學校”超3800對



記者：“十四五”期間，內地與香港在教育交流合作方面取得顯著成果，請您介紹一下具體情況。



任友群：“十四五”期間，在“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針指導下，教育部與香港特區政府緊密協作，推動雙方在師生互訪、科研協同、平台共建、人才培養等方面取得一系列務實成效，為香港融入國家發展大局注入了強勁動力，也為教育強國建設貢獻了積極力量。



一是教育合作平台持續拓展。在基礎教育領域，教育部與香港教育局共同推動“姊妹學校”項目深入實施。目前，內地與香港已成功締結中小學、幼兒園“姊妹學校”3，800餘對，覆蓋內地30個省（區、市），促進了基礎教育資源共享與教學交流常態化。在高等教育領域，教育部積極支持高水平合作辦學。同時，粵港澳高校聯盟、京港大學聯盟、滬港大學聯盟等區域性高校合作平台建設穩步推進，機制化推動內地與香港高校在教學、科研、人才培養等方面的協同發展。



二是科技創新合作不斷深化。教育部積極支持香港高校融入國家科研體系，深度參與高水平科研平台建設。截至目前，香港高校已累計參與建設15個國家重點實驗室、6個教育部重點實驗室以及26個粵港澳高校聯合實驗室。同時，內地與香港高校互設研究機構的步伐加大，香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、嶺南大學、香港浸會大學均已在深圳設立研究院或科技創新中心；山東大學、中山大學、南京大學等多所內地高校也在香港設立了高等研究院，實現了創新資源的雙向流動與深度融合。在粵港澳大灣區建設框架下，一系列戰略項目正加速落地。教育部圍繞教育強國建設，在粵港澳大灣區布局建設了高校區域技術轉移轉化中心，香港高校積極參與其中，共同推動產教融合與科技成果轉化。