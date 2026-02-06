比亞迪上月德國銷量飆十倍

中評社香港2月6日電／比亞迪（1211.HK）繼續在歐洲最大電動車市場擴張，上月在德國的銷量飆10倍以上。比亞迪股價昨收報91.25元，升1.39%。



信報財經新聞報導，根據德國聯邦汽車運輸管理局（FMTA）周三公布的數據，比亞迪1月在德國售出2629輛新車，遠高於去年同期的235輛，增長幅度達10.2倍，註冊量是美國特斯拉（Tesla）同期1301輛的兩倍多，特斯拉期內銷量按年僅增加1.9%。



由於內地電動車價格戰激烈，小鵬（9868.HK）、零跑（9863.HK）等中資品牌近期一直在歐洲擴張，德國成關鍵戰場。零跑上月在德國售出689輛電動車，小鵬銷量為327輛。



此外，外媒報導，比亞迪巴西業務負責人表示，比亞迪正在加快在巴西本地化，計劃在2026年底前，巴西工廠生產車型可實現一半零件由當地製造或在當地採購，提高本地化比例不單有助滿足監管要求，也可以讓比亞迪最快今年由巴西向南方市場國家出口汽車。



報導指出，巴西工廠去年10月投產，至今已生產了約2.5萬輛汽車，主要生產面向當地市場的純電和混動車型。巴西現時已是比亞迪在中國以外最大的單一市場。該負責人豪言，會以2030年前成為巴西銷量第一的汽車製造商作為長期目標。據報比亞迪在巴西的沖壓、焊接和噴塗車間已接近完工，目標是使年產能從2026年底預計的15萬輛，擴大至30萬輛。



英國成最大海外市場！比亞迪英國銷量暴增880% 躋身當地前三大電動車品牌



另外，钜亨網近日報導，最新數據顯示，英國正成為比亞迪在中國以外的最大市場，光是去年9月銷量便年增8.8倍至 1萬1271輛，季增率亦高達541%，成為首個在歐洲單一市場實現月銷破萬的亞洲汽車品牌。



去年前9月，比亞迪在英國累計銷量達3萬5604輛，市佔率攀升至3.6%，超越特斯拉、Mini等傳統勁敵，躍居英國第三大暢銷電動車品牌。這項成就標誌著英國正式取代其他地區，成為比亞迪最大的海外單一市場。



兩年前，比亞迪剛進入英國市場時僅有單一車型且鮮為人知，主流經銷商普遍持觀望態度。為此，比亞迪採取深度本土化策略，不斷拜訪經銷商、打造沉浸式體驗展示廳、兩年內將門市從4家擴張至超百家，涵蓋全境核心區域。如今，經銷商已從被動合作轉為主動尋求加盟，通路格局徹底逆轉。



英國主流媒體集體聚焦這一“中國式逆襲”。《BBC》以“中國電動車巨頭刷新英國銷售紀錄”為題報導，《泰晤士報》也說道：“兩年前無人知曉的品牌現已超越本土老廠”，《金融時報》則指出英國已成比亞迪全球第一大海外市場。



比亞迪在歐洲突圍僅是全球化策略的縮影。截至去年10月，比亞迪新能源車已進入全球117國市場，巴西工廠下線全球第 1400萬輛新能源車，總統魯拉親自站台並成為車主。配套建設的8艘遠洋滾裝船隊已全面投入運輸，建構起高效低碳的全球物流網絡。



從技術輸出到本地化深耕，比亞迪正以“通路＋營運”雙輪驅動重塑中國汽車出海模式。