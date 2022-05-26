編譯：中國在美墨加貿易協定審議中的作用

中評社廣州2月10日電（作者 李嘉茜 阮伊諾）當美墨加貿易協議於2026年審議時，中國代表將不在場，但中國的貿易和投資將成為北美談判代表關注的焦點。美國萊斯大學貝克研究所客座研究員西蒙·萊斯特撰文分析中國在美墨加貿易協議審議中的作用，指出中國可能會受到以下影響：各方在關稅、經濟安全等問題上協調政策的努力；汽車或其他行業原產地規則收緊，從而限制中國產品流向北美市場。



一、北美自由貿易協定重新談判的歷史基礎



2017-2019年北美自由貿易協定重新談判期間，對華貿易議題已成為焦點。美國通過強化汽車原產地規則，將享受低關稅的汽車北美含量標準大幅提高，實質限制了中國零部件的區域滲透。更具針對性的是協議第32.10條《非市場國自由貿易協議》條款，明確將與"非市場經濟體"簽訂自貿協定的國家納入審查範圍，儘管條款未直接點名，但中國作為全球主要"非市場經濟體"的政策指向性顯著。該條款通過協議文本形式將政策正式化，強化了對第三方經濟合作的制度性約束。



二、美墨加貿易協定審查前的政策協調



美國政府長期推動加墨兩國在對華經濟政策上形成協同。加拿大政府2024年8月宣布對中國電動汽車徵收100%關稅，對鋼鐵、鋁產品徵收25%關稅，並啟動電池、半導體等關鍵領域關稅評估，此舉直接呼應美國貿易政策。中國隨即通過WTO訴訟和反歧視調查採取反制措施，對加拿大油菜籽、豬肉等產品加征報復性關稅，雙方貿易摩擦持續升級。儘管2026年1月加中宣布達成階段性協議，但加拿大對美市場的高度依賴使其政策自主性受限。



墨西哥在投資審查與關稅政策上亦呈現向美靠攏趨勢。2025年12月通過的新關稅法案對非自貿夥伴進口商品加征關稅，中國相關產品受影響最為顯著。儘管墨方強調措施符合WTO規則，中國仍啟動貿易壁壘調查，指出其"嚴重損害中國企業利益"。美國持續施壓墨西哥建立外資審查機制，重點監控中資在汽車零部件等敏感領域的投資布局。



三、利益相關方的核心關切與政策建議



（一）加拿大議會的政策辯論



加拿大下議院國際貿易常務委員會2025年調研顯示，議員普遍關注美國對華政策壓力，質疑加政府"戰略協調不足"。行業代表證實中國企業通過墨西哥中轉規避關稅的現象，呼籲強化原產地規則執行。加拿大製造商與出口商協會明確主張"復制美國關稅與投資審查制度"，前貿易談判代表建議建立"北美統一對華應對框架"，以應對產能過剩和補貼問題。



（二）美國利益集團的訴求表達



美國製造業聯盟在聽證會上指出，中國企業利用墨西哥基地規避關稅，通過原產地規則漏洞獲取美墨加協定優惠，導致"財富結構性向中國轉移"。該組織建議：統一關鍵礦產、設備的外部關稅；實施轉運關稅防止規避；強化外資篩選機制；嚴格監管鋼鐵、鋁等行業進口。智庫西爾維拉多則提出建立"多元化北美供應鏈"，通過優惠原產地規則激勵區域內礦產加工與回收。



美國貿易代表傑米森·格裡爾向國會提交的報告明確將"應對非市場政策扭曲"列為審查重點，強調需在出口管制、投資篩查等領域深化三邊合作。保守派政策人士更主張建立"中國退出"機制，限制中資在關鍵產業的存在。

