香港“置易付”擴至二手樓買賣　月底生效

中評社香港2月6日電／物業交易電子支付方式“置易付”於2022年11月推出，首階段只適用於住宅物業的轉按交易，經過3年時間應用，市民選用比率穩步上揚，由今年2月28日起進一步擴展適用範圍。



大公報報導，最新是市民在香港買賣二手住宅物業，除了可以使用傳統的支付安排，即透過律師樓的銀行戶口過數之外，也可選擇“置易付”，為買賣雙方提供更安全、快捷的支付選項。



香港金融管理局、香港銀行公會、香港律師會、地產代理監管局昨日聯合公布，由2月28日開始，所有提供住宅樓宇按揭的持牌銀行會將新的電子支付安排擴展至二手住宅物業買賣。新服務正式命名為“置易付”，方便市民識別。



較傳統方式快兩個工作天



在“置易付”安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統轉賬至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。相較於傳統支付方式，即款項須經雙方律師的銀行戶口以支票交收，相差約兩個工作天。



買賣雙方如果有意採用“置易付”，可通知其地產代理在臨時買賣合約加入相關條款。地產代理監管局昨日向持牌人發出通函，提供臨時買賣合約的範本條款供業界參考。



金管局總裁餘偉文表示，金管局一直致力推動物業交易電子支付，以提升效率和安全性。隨著“置易付”在轉按市場被廣泛應用，其適用範圍將會擴展至二手住宅物業買賣。他鼓勵市民積極使用新安排，並且感謝律師會、地產代理監管局、消委會，以及其他持份者就“置易付”給予的寶貴意見和協助，進一步完善措施，為買賣雙方提供更安全、更快捷的支付選項。



金管局助理總裁區毓麟表示，當局沒有為新安排的使用率定下“硬指標”。



香港律師會對“置易付”擴展至二手住宅物業買賣表示支持，認為是順應時代發展及科技進步的自然趨勢。會長湯文龍昨日在記者會上表示，“置易付”不是強制要求，而是提供多一項選擇；傳統以銀行本票，或透過律師行以支票交收仍然適用。



地產代理監管局行政總裁梁鬆泰指出，該局十分支持銀行業界將“置易付”擴展至二手住宅物業買賣。地監局期望地產代理在處理二手住宅物業買賣時，積極向客戶介紹“置易付”，好讓客戶知道“置易付”可為他們帶來的好處，並作出合適的支付方法選擇。不過，採用與否，主要由買賣雙方決定。



在新安排下，與二手住宅買賣交易相關的各方人士，包括地產代理、律師和銀行，其主要職責維持不變。



銀行公會主席、中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，銀行業界在“置易付”的操作系統、流程及內部指引等方面已經全面就緒，目前正為各前線單位提供培訓，確保各項配置同步到位。



未補價資助房不適用



在現階段，“置易付”將聚焦屬於二手住宅物業交易。如果物業交易涉及特別程序，暫時並不適用，例如商業物業買賣及一手住宅買賣、未補地價的資助房屋，以及物業除銀行一按外有其他轉讓限制或產權負擔。如果物業涉及二按、三按或被釘契，也不適用。



區毓麟補充，以2025年的物業交易為例，二手交易佔70%，一手交易佔30%左右，二手交易多於一手；加上一手交易涉及樓花按揭，其條款、流程與二手不同，故現階段未會考慮擴展至一手交易。



“置易付”的誕生，源於2020年底時，專做二手樓宇交易的黃馮律師行，有職員被指挪用公款及嚴重違反《律師賬目規則》，遭香港律師會介入接管，令數十名物業買賣人士受影響。由於其款項當時是由律師樓代收，在事件中被凍結，以致交易無法完成，慘變苦主。