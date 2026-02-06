世界眼科人工智能及科技創新學會在香港成立

彙聚國際頂尖專家，推動眼科AI創新與合作。 數字政策專員（署理）張宜偉先生於會上致辭。 世界眼科人工智能及科技創新學會創辦人林浩添(左五)及林順潮(左四)與一眾委員會成員合照。 中評社香港2月6日電／世界眼科人工智能及科技創新學會（Global Ophthalmic AI and Technology Society，簡稱GOATS）2月5日於香港會議展覽中心舉行成立典禮，邀得香港特別行政區政府數字政策專員（署理）張宜偉先生主禮，見證全球眼科人工智能發展步入新階段。



GOATS是由中山大學中山眼科中心主任暨國家重點實驗室主任林浩添教授，以及國際眼底病科學院院長、香港中文大學（深圳）犇亞國際眼科研究所所長林順潮教授共同發起成立。學會致力於凝聚全球眼科AI與科技領域的領軍專家，通過跨國、跨學科協作，應對眼科診斷、治療及護理的重大挑戰，並促進相關政策、教育與科研創新，加快落實以患者為中心的醫療成果。



學會會長林浩添教授指出當前眼科AI領域缺乏國際協作平台的問題，並強調GOATS的成立旨在創建一個全球性的眼科AI專家聯盟，通過合作加速創新、制定標準、推動教育，最終實現預防可避免的失明與提升全球視覺健康水準。



學會秘書長林順潮教授表示：“GOATS的使命是為眼科AI與創新技術打造一個全球合作平台，彙聚研究人員、臨床醫生、工程師、產業夥伴與政策制定者，共同推動技術發展與臨床轉化。”



張宜偉先生在致辭中祝賀GOATS在香港成立，並強調AI是香港創新科技發展的核心戰略。他介紹了香港政府為推動AI發展所做的多項投入，包括設立AI研發中心、擴建超級計算中心、提供補貼計劃、推動資料集群建設等政策，並表示政府支援AI與產業融合，並致力於強化治理與倫理框架。



多元國際團隊 強化全球影響力



學會執委會彙聚世界各地知名專家，包括新加坡眼科人工智能專家Daniel Ting、美國《美國眼科雜誌》主編Neil Bressler、德國國家科學院院士Jost B.Jonas、英國倫敦大學學院眼科教授Sobha Sivaprasad、日本東京醫科齒科大學眼科系主任 Kyoko Ohno－Matsui，以及泰國 Rajavithi醫院醫療政策發展與策略規劃部門主任Paisan uamviboonsuk。顧問團隊則包括美國食品藥品監督管理局器械與放射健康中心眼科及耳鼻喉科器械部主任 MalvinaEydelman，以及中國工程院院士、北京同仁醫院眼科中心主任王寧利教授。這一陣容充分體現了學會的國際視野與多元協作特色。



未來方向：臨床試驗、國際會議與行業共識



GOATS成立典禮後，緊接著於香港會議展覽中心亞太眼科大會期間舉辦為期三日的“GOATS－CCOI聯合新技術峰會”，邀請海內外學者就人工智能、手術機器人、創新醫療及基因治療等前沿領域進行深度分享與交流。



展望未來，學會將致力於推動多中心、跨國臨床試驗，深化實證研究；定期舉辦國際科學會議，並在全球主要眼科會議中設立GOATS專題論壇。此外，學會也將著手制定國際眼科AI臨床應用共識聲明，引領眼科科技向規範化、創新化方向發展，惠及全球患者。