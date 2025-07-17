楊流昌：這“香山居士”，不只是一個別號

七十三翁旦暮身，誓開險路作通津。夜舟過此無傾覆，朝脛從今免苦辛。…… 中評社香港2月8日電／題：香山居士



作者：楊流昌



那日在老友家對飲，見墻上掛有一幅書寫白居易《問劉十九》詩：“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無。”於是我便想著，該去看看香山了。倒不為那“霜葉紅於二月花”的穠麗，只為著一個名字，一個在千年的風煙裡，漸漸與山色融為一體，浸透了禪意與茶香的名字－－香山居士。



去時正是薄暮。秋日的斜陽，光線已然稀薄，像一盅溫暾的琥珀黃酒，漫漶地灑在疏朗的林木間。山路迂曲，石階被歲月磨去了棱角，光潤如玉，踏上去，足底傳來一絲微涼的堅實。我走得很慢，仿佛走得慢些，便能離那車馬喧闐的人寰遠些，離那位老者靜坐的時空近些。我想象著他，白樂天，晚年便是拄著一根藜杖，這般一步一階，緩緩地踱著。他的步履，承載的豈止是衰老的軀殼？那裡面是“兼濟天下”不得後的沉鬱，是“獨善其身”尋著後的釋然，是一整個浮沉宦海、悲欣交集的人生。



他的一生，實在是風光瀲灩，又風波迭起的。年少時“野火燒不盡”的勃勃生機，是出鞘的劍光；中年時“但傷民病痛”的慷慨直言，是鋒鏑的呼嘯。那時的他，是激流，是烈火，欲以詩章為利刃，剖開那世間的沉沉暮氣。然而，長安的宮闕深似海，忠言逆耳，終是“一封朝奏九重天，夕貶潮陽路八千”。江州司馬的青衫，為何被琵琶聲濕透？只因那“同是天涯淪落人”的刹那照見，如當頭棒喝，讓他窺見了命運深處共通的悲涼與無常。自那時起，那執著於“有為”的士大夫，便開始悄然轉身，將目光投向內心那片“無為”的曠野。



這香山，便是他尋著的彼岸了。我立於山腰，看暮色如一滴漸次化開的濃墨，浸潤著下方的平野屋舍。晚年的他，自號“居士”，與如滿法師等人結著“香火社”，不再談那些朝堂經緯，只論些禪機佛理。他曾是出鞘的利劍，光華奪目，此刻卻甘願歸於樸素的鞘中，靜默無言；他曾是奔騰的江河，勢不可擋，此刻卻安然匯入這山間的潭影，波瀾不驚。這究竟是妥協，還是另一種形式的征服？是心灰意懶，還是勘破後的自在安然？禪家講“放下”，講“回頭是岸”。於他，這香山便是岸，這“居士”的身份，便是放下那沉重冠冕後，最輕安的一領蓑衣。



史載他晚年“放伎賣馬”，遣散聲樂，唯以清茶古卷為伴。我仿佛能看見他，獨坐於山居的窗下，檐角的鐵馬被風拂過，叮咚一聲，便是一偈。爐中的香篆裊裊娜娜，散作空中的無字文章。他或許會想起元微之，那位詩簡往還的故友，已如朝露先晞；或許會想起湘靈，那個朦朧在青春河畔的影子，亦如鏡花水月。一生的愛憎、榮辱、得失，到此境地，都成了《金剛經》裡那句“如夢幻泡影，如露亦如電”。他不再執著於改變世界，而是靜靜地，與世界一同老去在這山色裡。他有詩云：



“七十三翁旦暮身，誓開險路作通津。

夜舟過此無傾覆，朝脛從今免苦辛。……”



詩裡仍有慈悲，但這慈悲已非昔日的激憤，而是化作了一種無言的、大地般的承載。他願自己是那開鑿險灘的匠人，不為留名，只願“夜舟過此無傾覆”。這心願裡，有菩薩低眉的溫柔。



風漸漸大了，帶著山間特有的清冽，穿過松林，發出幽幽的鳴響，像是亘古的梵唱。山下的燈火次第亮起，在沉沉的暮靄裡，如晨星，亦如倦眼。我該下山去了。轉身離去時，那隱入夜色的山巒，在我心中卻愈發清晰。它靜默著，不言不語，卻仿佛說盡了一切。



我忽然明了，這“香山居士”，不只是一個別號，更是一種境界。他不再是詩人白居易，不再是官員白樂天，他只是這山中的一位老僧，一株古松，一輪靜靜沉落的夕陽。他將曾經的“我執”，消融於晨鐘暮鼓，將滿腹的才華，化入了清風明月。此身已與香山合，任他人間歲歲春。