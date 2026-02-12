楊流昌：大師的遺產，永遠的修行

所謂“悲欣交集”，原是看盡眾生苦樂後的慈悲，是徹悟無常後的澄明。 中評社香港2月12日電／題：悲欣交集



作者 楊流昌



暮秋的泉州，開元寺古榕樹垂著蒼黑的氣根，將斑駁日影篩在青石板上。我站在溫陵養老院舊址前，風里浮著若有似無的沉水香。簷角銅鈴輕響，恍惚又聽見那支褪色的竹杖叩地聲－－八十年前的此刻，這位瘦骨支離的老僧正扶杖走過廊下，衣袂掃過經堂階前的蒲團，留下最後一縷人間煙火。他圓寂前寫下“悲欣交集”，此刻方懂，這四字原是菩薩低眉時，眼底未乾的露。



三十七歲的李叔同在杭州虎跑寺松風閣斷食時，大約未想到這一場與饑渴的對峙，會成了與塵緣的訣別。他在《斷食日誌》里寫道：“晨起，冷水擦身，飲虎跑冷泉一碗……午後，腹中雷鳴，漸覺輕快。”墨蹟未乾的《華嚴經》攤在案頭，經句“一切有為法，如夢幻泡影”浸著松煙墨香，竟比粥飯更熨帖心腸。友人夏丏尊笑他“斷食斷紅塵”，他卻在給豐子愷的信里說：“近日彈琴時，總在‘天之涯，地之角’處發顫，原是心要向佛去了。”



藝術是情的熱烈，佛法是智的清涼，兩相激蕩，終在他生命里鑿出一道門。1918年正月十五，虎跑定慧寺的鐘聲里，他披剃為僧，法名演音，號弘一。出家前，他將半生收藏的碑帖、金石、衣物悉數贈人，去劇團請假只留一領衲衣、一肩梵典。豐子愷見他剪下頭髮擲在銅盆里，火星濺起時，忽然懂了什麼是“懸崖撒手”－－那是對舊我的徹底告別，也是對新生的虔誠期待。



此後二十年，他埋首律藏，要做那撐起佛門風雨的人。民國初年的叢林，戒律鬆弛如敗絮，有僧人飲酒食肉，有寺院淪為子孫廟。他卻在靈隱寺受戒時，禮慧明律師跪得筆直，汗透袈裟。老和尚歎：“今日始見真佛子！”從此校勘《四分律刪繁補闕行事鈔》，著《四分律比丘戒相表記》，小楷端嚴如佛面，眉批間朱筆圈點：“此處當依《梵網經》會通”“此制今時可行否？需再考”。福建博物院藏著他批註的律典手稿，紙頁泛黃，字跡卻如悲欣交集。



他的“悲”從不是高坐雲端的憐憫，是沾著露水的慈悲。在廈門南普陀寺，他創辦“佛教養正院”，教沙彌讀經之餘學文化，說“佛子也要識得人間字”；在泉州承天寺，見小沙彌衣單單薄，便將自己僅有的夾襖送過去，自己裹著破棉絮念佛，棉絮里的蝨子爬動，他竟笑說“它們也怕冷”。



抗戰時他在廈門寫“念佛不忘救國，救國必須念佛”，墨蹟里浸著血淚；豐子愷畫《護生畫集》，他題“我肉眾生肉，名殊體不殊。原同一種性，只是別形軀”。印光大師贊他“近代律宗，首推弘一”，虛雲老和尚說他“以藝術之心行佛事，以苦行之志振僧綱”，而他自己，在《晚晴集》里寫得極淡：“持戒一事，看似平淡，實則需要大勇猛心、大精進心。”這平淡里，是多少個晨昏叩拜的堅持，是多少次欲念升騰時的咬牙。



1942年九月初四，溫陵養老院的病房里，檀香嫋嫋。他自知時至，召弟子妙蓮法師，寫下“悲欣交集見觀經”的絕筆。筆鋒滯澀處，像是與這世界作最後的溫柔告別。



圓寂前七日，他還在抄《佛說阿彌陀經》，最後一筆收在“是人終時，心不顛倒”處。窗外鳳凰花正落，紅瓣鋪地如霞，像極了當年虎跑寺斷食時，落在經卷上的那片秋葉。



如今，開元寺的紀念館里，他的百衲衣還掛在牆上，針腳粗糲，補丁疊著補丁。玻璃展櫃中，那管用了三十年的羊毫筆，筆鋒依然挺秀。講解員說，法師晚年寫經，常蘸一次墨寫完一部小品，“墨盡了，字也盡了，像極了他的一生”。



暮色漫進殿門，我合掌向遺像深深一揖。所謂“悲欣交集”，原是看盡眾生苦樂後的慈悲，是徹悟無常後的澄明。他用一生寫就：悲是對三界火宅的痛惜，欣是見法身圓成的歡喜；悲是“地獄不空，誓不成佛”的願力，欣是“眾生度盡，方證菩提”的圓滿。



風過處，簷鈴又響，恍惚聽見那支竹杖叩地的聲音，一步一蓮花。他走了，卻把悲欣留在人間－－那是大師的遺產，也是我們永遠的修行。



附注：文中弘一法師詩文、書信及他人評述，均采自《弘一大師全集》《晚晴老人講演錄》。“悲欣交集”四字，道盡他五十六載人生：前半生以李叔同之姿嘗盡人間至樂，後半生以弘一之相修盡世間至苦，最終在生死之際，悲智雙運，圓融無礙。這既是個人的精神涅槃，亦是留給眾生的一盞心燈。