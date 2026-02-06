中國銀行原副行長林景臻被開除黨籍

中評社北京2月6日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國銀行股份有限公司原黨委委員、副行長林景臻嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，林景臻喪失理想信念，背棄初心使命，私藏、閱看、寄遞有嚴重政治問題的書籍；無視中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排，違規接受他人提供的出行服務安排，違規出入私人會所；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份，由他人支付應由本人支付的費用；毫無紀法底線，將信貸權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



林景臻嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予林景臻開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。