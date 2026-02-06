浙江省人大原副主任高興夫被開除黨籍和公職

中評社北京2月6日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對浙江省人大常委會原黨組副書記、副主任高興夫嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



新華社報導，經查，高興夫喪失理想信念，背棄初心使命，搞投機鑽營，結交政治騙子，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排，由他人支付應由本人支付的費用，借用管理服務對象車輛；組織原則缺失，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉陞、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金、消費卡；違規干預、插手市場經濟活動；道德敗壞，貪圖享樂、追求低級趣味；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目用地、公司上市及經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



高興夫嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高興夫開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。