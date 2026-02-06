環時：修復對華關係，立陶宛嘴上認錯還不夠

中評社香港2月6日電／環球時報6日發表社評：修復對華關係，立陶宛嘴上“認錯”還不夠。社評說，立陶宛新任總理魯吉尼埃內日前公開承認：立陶宛在對華政策上犯了一個大錯誤。當年立陶宛政府允許台當局在其首都維爾紐斯設立所謂“台灣代表處”，是“跳到火車前面，結果栽了”。該國總統瑙塞達也表示，他和魯吉尼埃內都希望“盡快訪華”。看起來，立陶宛的執政者想要修復對華關係了。但是，此前中國同立陶宛關係受到的嚴重損害，絕非口頭認個錯就能修復的。



社評說，2021年11月，立陶宛政府背棄立方在中立建交公報中的政治承諾，一意孤行為“台獨”背書。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，宣布將中國與立陶宛之間的外交關係降為代辦級。四年來，中立經貿關係出現斷崖式下滑：數據顯示，立陶宛對華出口暴跌超過50%；木材、乳製品等支柱產業損失慘重，百年乳企羅基什基斯也受到打擊；波羅的海深水港克萊佩達港受中歐班列改道影響，吞吐量銳減。可以說，維爾紐斯為自己的戰略短視和政治投機舉動付出了沉重代價。



一段時間以來，立陶宛方面零零碎碎釋放出一些“改善對華關係”的信息，但往往言行不一。比如，立陶宛總統不久前在一次公開講話中表示，與中國“過於親密”會造成風險。再如，2月1日，立陶宛國會外交委員會副主席率多國議員竄訪台灣。即便在這次的表態中，魯吉尼埃內後悔的也只是“當了出頭鳥”，心疼本國付出的代價，卻並未深刻反省自身錯誤，更未就粗暴干涉中國內政進行道歉和採取實質性補救措施。



魯吉尼埃內還說：“立陶宛應該是犯了一個巨大的錯誤……我們設了‘台灣代表處’，但世界並沒有對此表示讚賞。沒有人讚賞我們。”堅持一個中國原則是中歐開展全方位合作的重要政治基石，立陶宛一些政客卻把踩踏台灣問題紅線當成向西方反華勢力邀功請賞的“籌碼”。這不僅背離了中歐合作的普遍共識，更違背了二戰後的國際秩序基本準則。不知道某些立陶宛政客的“討賞”邏輯從何而來？



社評說，在對華戰略上，歐洲國家內部一直存在兩種不同聲音。一種聲音希望回歸理性務實，尊重彼此利益與核心關切；另一種則放不下將中國視為“制度性對手”或“安全威脅”的執念。近兩個月來，法國總統、愛爾蘭總理、芬蘭總理、英國首相相繼訪華，西班牙首相和德國總理也或將訪華，顯示越來越多的歐洲領導人主張發展對華務實合作。地處波羅的海的立陶宛，不可能感受不到中歐關係的進一步升溫。



一個中國原則是中國同其他國家發展外交關係的基礎，台灣問題是中國核心利益中的核心。中國堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，從不以大欺小，但中方維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石。立陶宛領導人近期在對華政策上的表態表明，中方的嚴正立場和果斷行動逼得立陶宛方面不得不進行反省。這既警告了幻想在“以台制華”中充當馬前卒的某些國家，也狠狠地打臉了挾洋自重的“台獨”分裂勢力。



社評說，看得出，維爾紐斯有了比過去更迫切的對華“止損”意願。然而，僅有口頭表態是遠遠不夠的。立方需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤並消除惡劣影響，為中立關係正常化創造條件。