富權：劉和然改選彰化縣長能“一人拆兩彈”？

台灣地區藍綠兩黨備戰二零二六年“九合一”地方選舉，相對於民進黨的已經基本整合成功，中國國民黨卻是在新北市、台中市、新竹縣、彰化縣等縣市出現僵局。黨內協調困難、派系角力與地方權力結構問題交織，已對整體選情構成壓力。國民黨主席鄭麗文雖多次強調“依制度走、無內定、無黑箱”，試圖維護程序正義，但面對地方諸侯強勢、派系角力，其整合能力備受考驗。儘管民進黨執政包袱沉重，賴清德支持度低迷，但國民黨若無法團結，恐錯失二零二八年“翻盤”良機。因而有媒體人爆料，黨內已有“逼宮”聲浪，若“二零二六”選舉失利，鄭麗文恐面臨下台危機。



新北市是全台人口最多的“六都”之首，本應是國民黨重點固守的票倉。然而，市長人選遲遲未定，黨內傳出“侯友宜支持劉和然、黨中央傾向李四川”的分歧。更嚴重的是，國民黨中央秘書長李乾龍坦言未被通知關鍵協調會議，顯示地方諸侯已實質架空中央提名權。侯友宜以“市長居中協調”為由介入，進一步凸顯黨務與地方權力的失衡。而且，台灣民眾黨已經正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長，雖然他在新北市衹有百分之十幾的支持度，遠不足以勝選，但如果堅持參選形成“三腳督”，卻足以讓民進黨已經提名的蘇巧慧“漁翁得利”。



台中市為為藍綠必爭之地，現任市長盧秀燕政績亮眼，但其接班人選卻陷入膠著。“立委”江啟臣與楊瓊瓔均表態參選，黨中央雖已送出提名協議書，江啟臣已簽署，楊瓊瓔卻遲遲未回應。盧秀燕本人未積極協調，被批評“雙面操作”，既不明確支持也不勸退，加劇黨內焦慮。



新竹縣長陳見賢與“立委”徐欣瑩爭奪提名，徐欣瑩痛批陳見賢“球員兼裁判”（兼任黨部主委），要求全民調初選；陳見賢則堅持依現行“七成民調＋三成黨員投票”。兩人已公開互揭黑料，協調破裂風險高，被媒體稱為“火藥桶”。民調顯示，若徐欣瑩出線，支持度領先民進黨候選人；若陳見賢代表出戰，則略處下風。



彰化縣則是爆發家族政治爭鋒，姐姐“立委”謝衣鳳與弟弟彰化縣議會議長謝典霖為參選縣長反目成仇。謝典霖甚至被指暗助民進黨，家族內鬥淪為公眾笑柄，嚴重損害藍營形象。地方派系壟斷資源的模式，在此暴露其脆弱性。



對此僵局，近日有“名嘴”建議，國民黨中央徵召新北市副市長劉和然返回家鄉參選彰化縣長，就可“一人拆兩彈”，既可解新北市黨內“李劉爭”之圍（當然還需與黃國昌商定“藍白合”），也能化解謝家姐弟之爭，一舉兩得。



如果說，新北市是全台人口最多的縣市，擁有一百多萬選票的彰化縣就是全台人口最多的縣，因而被視為“六都”之外的第七“都”。在過去，彰化縣常常被視為一個比較偏向泛藍的地區，但也被視為“搖擺縣”，國民黨、民進黨曾經在此“輪流執政”，現在是國民黨籍在此掌政已經八年。現任縣長王惠美雖行事低調，施政評價卻是不差，與藍營各地方派系關係也算和諧，只要地方能團結推出強將，保住第七“都”執政權仍有勝算。但民進黨發誓要奪回彰化縣，由賴清德親自拍板提名“新潮流系”的“立委”陳素月參選縣長。以賴清德的意志及“新潮流系”的團結力及戰鬥力，國民黨若“搞唔掂”謝家姐弟之爭，彰化縣可能會陷落。



國民黨如同輸不起新北市那樣，也輸不起彰化縣。若失守，將被解讀為藍營基層動員失敗、整合無力，嚴重打擊黨內士氣。鄭麗文作為國民黨選戰重要操盤手之一，多次南下督軍彰化，若最終失利，其政治聲望將受重挫，將被解讀為基層動員失敗、整合無力，嚴重打擊黨內士氣，並面臨黨內檢討壓力，甚至引發權力重組或人事洗牌。而且，彰化縣長期被視為“中台灣指標”，是“總統”大選必爭之地。失去彰化縣長席次，意味藍營在中部失去重要行政資源與地方網絡，不利國民黨“二零二八”大選的候選人爭取中間選民。因此，徵召劉和然返回家鄉參選彰化縣長，就是“一人拆兩彈”的妙招。



但卻遇到不少難題。其一是新北市長侯有宜是否“放人”。國民黨遲遲無法敲定新北市長的參選人，其背後的主要癥結是在於鄭麗文與侯友宜的心結難解。二零二三年七月，台灣地區領導人選舉如火如荼，時為國民黨候選人的侯友宜支持度低度徘徊，此時還是國民黨“不分區立委”的鄭麗文情緒急躁，嘴巴失控，一度公開喊出“撤換侯友宜”，導致與侯友宜結下了“梁子”。這也是侯有宜明知劉和然難以勝取蘇巧慧，也堅持要推出劉和然“接棒”參選新北市長的原因，“條氣唔順”高於黨的利益。對此，鄭麗文是心知肚明的，因而在上任黨主席之初就積極佈局，禮請新北市的派系“大佬”李乾龍出山，擔任國民黨副主席兼秘書長，希望在他協助下兜攏包括侯友宜在內的各地方派系。並安排“侯系”人馬吳宗憲擔任文傳會主委，不斷向侯友宜釋善意。但似乎是侯有宜仍未“領情”，可能不會讓劉和然離開新北市，前往彰化縣另闢戰場。



其二是謝家姐弟是否接受“空降兵”？謝典林日前在受訪時透露，謝家已向國民黨承諾，不派人參選縣長。按此說法，謝家將不會抗拒劉和然“空降”。但謝衣鳳卻仍然堅持要參選彰化縣長。劉和然能否成功“空降”，還要看國民黨中央對其“勸退”的“牙力”。



其三是劉和然是否具有戰勝陳素月的實力。劉和然雖屬國民黨，但相對低調、技術官僚色彩濃厚，可被視為“超然中立”人選，有助整合藍營內部不同派系。而且較不易觸動民眾黨敏感神經，若藍白欲在彰化合作，劉可能是雙方較能接受的折衷人選（相較於派系色彩濃厚的地方人物）。另外，劉和然在新北市環保局任內以“鐵腕治汙”聞名，展現執行力與問題解決能力。若將此經驗帶入彰化縣，可凸顯國民黨“重視環境、產業轉型與公共衛生”的現代治理能力。但



劉和然雖然是彰化人，卻缺乏彰化在地根基，與彰化幾乎無淵源，缺乏在地連結與時間壓力，選民認同度需從零建立，因而使其參選彰化縣長的可行性偏低。